Miles marchan en solidaridad con Palestina Buenos Aires y hombre es retenido por policía

Buenos Aires, 30 ago (EFE).- Miles de personas se movilizaron este sábado en Buenos Aires en solidaridad con el pueblo palestino y en repudio a la ofensiva de Israel en Gaza, mientras un hombre fue detenido por varias horas por la policía de la Ciudad de Buenos Aires, aunque ya fue liberado.

La convocatoria fue impulsada por el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, junto a organizaciones de derechos humanos, sociales y políticos bajo la consigna de ‘Basta de genocidio’.

Los manifestantes, entre 3.000 y 4.000 personas, partieron cerca de las 16:00 hora local (19:00 GMT) con una enorme bandera de Palestina desde el Congreso argentino a la Plaza de Mayo, frente a la sede de Gobierno.

Durante la salida de la marcha un policía motorizado intentó detener a un manifestante y hubo forcejeos entre los agentes y los manifestantes. Un hombre, identificado como Fernando Iglesias, fue retenido varias horas en un vehículo de la policía frente a la Comisaría Vecinal 1-B, en el centro de Buenos Aires, según informaron a EFE los organizadores de la movilización.

Cerca de las 19:30 hora local (22:30 GMT) Iglesias, quien es hijo de Carmen Román -desaparecida en la última dictadura militar argentina- fue liberado tras la intervención del fiscal de guardia que no convalidó la detención.

Los organizadores denunciaron provocaciones por parte de la policía y que un jubilado que participaba de la marcha fue golpeado por las fuerzas de seguridad en la cabeza y en la espalda.

El operativo represivo se realizó bajo el protocolo antipiquetes implementado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en las protestas sociales.

Pese a la violencia, la movilización continuó su recorrido hasta la Plaza de Mayo, en donde hubo un acto con mensajes de solidaridad hacia el pueblo palestino y el pedido de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Argentina e Israel.

Además, criticaron los planes de Israel de anexar Cisjordania Ocupada y la posible visita del primer ministro Benjamín Netanyahu, invitado por el presidente argentino, Javier Milei.

Los hospitales de la Franja de Gaza registraron 76 muertos este sábado por ataques israelíes, que se producen cada vez con más intensidad en la ciudad de Gaza, donde Israel mató a 56 personas dentro de su plan para tomar la capital gazatí.

Cerca de 63.000 palestinos han sido asesinados y otros 158.000 han resultado heridos en los ataques israelíes contra la Franja lanzados desde octubre de 2023, según el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, después de que el brazo armado del movimiento islamista Hamás asesinara a unas 1.200 personas en territorio israelí y secuestrara a 250.

La campaña israelí ha sido denunciada como genocidio por países como Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), así como por organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos, mientras que la CIF (Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria), avalada por la ONU, ha declarado la hambruna en el norte de la Franja de Gaza debido al bloqueo de Israel a la entrada de alimentos.

Argentina, en tanto, respalda públicamente al Gobierno de Netanyahu y su accionar.EFE

