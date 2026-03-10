Miles marchan por el Día de la mujer contra el ajuste de Milei en Argentina

Miles de personas se manifestaron este lunes en Argentina por el Día Internacional de la Mujer, entre cantos, banderas violetas y carteles contra el gobierno de Javier Milei, en una movilización convocada un día después de la efeméride para habilitar una huelga de mujeres.

En Buenos Aires, miles marcharon desde el Congreso hacia Plaza de Mayo bajo la consigna de rechazar «el ajuste y la política de hambre» del gobierno ultraliberal.

La reforma laboral reduce indemnizaciones a los trabajadores, permite pagos en especies (bienes o servicios), limita el derecho a huelga y habilita jornadas de hasta 12 horas sin pago de horas extras, entre otros puntos.

Los manifestantes, la mayoría mujeres, llevaban pañuelos verdes y violetas que simbolizan las luchas feministas, así como banderas del orgullo gay, tambores y carteles pidiendo justicia por víctimas de femicidios o con lemas como «Ni una menos» o «¿Por qué odian más a las feministas que a un violador?».

«Es paro y movilización contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei, a pocos días de que se haya sancionado la reforma laboral que va a impactar en las mujeres y disidencias», dijo a la AFP la militante feminista Luci Cavallero, refiriéndose a la medida aprobada hace dos semanas por el Congreso y considerada «esclavista» por sus detractores.

En febrero, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, en inglés) advirtió que la disolución del Ministerio de las Mujeres por parte del gobierno de Milei derivó en «la fragmentación de responsabilidades» y «la reducción de la capacidad técnica dedicada al avance de los derechos de la mujer».

El organismo alertó además por el desfinanciamiento de la línea 144 de emergencia para víctimas de violencia doméstica, en un país donde la Defensoría del Pueblo registró 271 femicidios en 2025 y 295 el año anterior.

«Es importante pelear por nuestros derechos. Más en estos momentos que estamos perdiendo muchas cosas con este gobierno», dijo a la AFP Graciela, una empleada pública de 62 años que prefiere no dar su apellido.

La jornada estuvo también marcada por una polémica en la provincia de Misiones (norte). La municipalidad de la pequeña localidad de Colonia Aurora fue blanco de críticas tras regalar baldes, escobas y escurridores durante un acto oficial el viernes para conmemorar el Día de la Mujer.

En paralelo, el gobierno difundió el domingo un video institucional en el que descalificó las políticas de género.

Un informe del INDEC difundido el domingo reveló que las mujeres en Argentina cobran en promedio un 26% menos que los hombres y están al frente de ocho de cada diez hogares monoparentales.

