Miles protestan contra el impacto ambiental de un proyecto minero en Argentina

afp_tickers

2 minutos

Miles de manifestantes protestaron este martes en la ciudad argentina de Mendoza contra un proyecto minero por sus posibles afectaciones sobre el acceso al agua.

El Senado de la provincia homónima, a 1.000 Km al oeste de Buenos Aires, tiene previsto votar este martes un paquete de propuestas de explotación minera de cobre y oro.

En las afueras de la Legislatura mendocina, los manifestantes escuchaban el debate en vivo con carteles que llevaban el lema «con el agua de Mendoza no se negocia», constató la AFP.

Las autoridades instalaron un dispositivo de seguridad con más de 500 policías y un vallado que abarca varias cuadras en torno al parlamento local.

Un grupo de cerca de 2.000 manifestantes, integrado por Asambleas del Agua de diferentes localidades de la provincia, organizaciones sociales y partidos políticos, se desplazó desde Uspallata, epicentro del principal proyecto minero, a 100 Km de Mendoza.

El proyecto «San Jorge» cercano a la ciudad de Uspallata, cerca de la frontera con Chile, prevé una mina de cobre a cielo abierto, con una inversión de más de 500 millones de dólares.

Cuenta con el apoyo del gobernador provincial Alfredo Cornejo, aliado político del presidente Javier Milei.

Pero el proyecto ha generado resistencias en el terreno y en las últimas semanas se han producido manifestaciones en localidades como Uspallata, San Carlos, Lavalle y la capital provincial, Mendoza.

«La mayoría de los informes científicos son negativos o preocupantes», dijo a la AFP Carlos Russo, miembro de la Asamblea de Agua Pura de las Heras, a cuya jurisdicción pertenece Uspallata.

«Es una zona de aguas prístinas, de nacientes de aguas, y aguas abajo vivimos un millón y medio de personas», prosiguió.

Milei ha manifestado en varias ocasiones su voluntad de convertir Argentina en una potencia exportadora de cobre, siguiendo el ejemplo de su vecino Chile, primer productor mundial con reservas superiores a las de Argentina.

En este contexto, el presidente ultraliberal busca presentar al Congreso nacional una reforma a la «ley de glaciares».

La iniciativa tiene por objeto dar más libertad a las provincias para avanzar en proyectos mineros.

Según la Cámara de Empresas Mineras, Argentina podría triplicar sus exportaciones de cobre, de unos 4.600 millones de dólares en 2024, para 2032.

str-pbl-lm/tev/dga