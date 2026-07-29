Miles vuelven a sus casas en España y Francia queda a merced de otro repunte del calor

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Decenas de miles de personas evacuadas por los megaincendios que azotaron España y Francia empiezan a volver a sus casas el miércoles, aunque un repunte del calor y el viento vuelve a atizar las llamas en los alrededores de Burdeos.

Mientras España levantó la orden de evacuación en todos los municipios de la provincia de Ávila, cerca de Madrid, en Gironda, en el suroeste de Francia, volvieron las fuertes temperaturas, con vientos marinos que avivan un incendio de una intensidad poco común.

Desde el 22 de julio estos fuegos han consumido 42.000 hectáreas, tras una ligera tregua durante la noche y un foco «estabilizado» por la mañana.

Tras días de agobio por las llamas que llegaron a quemar más de 120.000 hectáreas en los dos países, residentes y turistas desalojados de las zonas afectadas volvían a sus pueblos para encontrar, en algunos casos, sus viviendas destruidas, y en otros, el alivio de confirmar que no lo perdieron todo.

«No tengo dinero, no tengo documentos, no tengo casa», dijo a la AFP José Fernández al encontrarse con los muebles quemados, muros a medio caer y montañas de ceniza en los que se convirtió su casa en Pelayos de la Presa, cerca de Madrid.

«Todo se ha quedado ahí», lamentó con los ojos vidriosos el jubilado de 74 años mientras pasea por los restos calcinados de 35 años de vida.

Aunque las autoridades levantaron la orden de evacuación, el pueblo todavía estaba medio vacío. Una quincena de familias han perdido su vivienda por el «monstruo» de fuego, dijo el alcalde Antonio Sin.

Desde el martes, unas 24.000 personas empezaron a regresar a sus casas en la región de Madrid y la provincia de Ávila, epicentros de estos incendios que figuran entre los más extensos registrados en España.

La situación parecía estabilizada pero las autoridades francesas y españolas advirtieron de condiciones desfavorables durante la jornada que amenazan con alimentar nuevos repuntes de las llamas.

Estos fuegos son consecuencia de la mayor inflamabilidad de los bosques y la vegetación por la sequía y a las olas de calor excepcionales que se suceden desde junio, fruto del cambio climático.

– «El pueblo parece fantasma» –

El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que las próximas 12 horas serán «decisivas» para contener los incendios cerca de Madrid.

En otro de los municipio realojados, Susana Barrul, una ama de casa de 39 años, no esconde su felicidad tras haber regresado a su parcela que quedó intacta en Aldea del Fresno.

«Estamos felices de volver. Estamos intentando volver a la normalidad», dijo a la AFP, contenta de cocinar y prepararse un café mientras recupera la rutina con sus niños aunque todavía «el pueblo parece fantasma».

En Francia, decenas de miles de personas también recibieron autorización para volver a sus domicilios en la región vinícola alrededor de Burdeos, afectada por el incendio más extenso en Francia desde 1949, con 42.000 hectáreas quemadas que obligó a evacuar a más de 220.000 personas.

Una espesa humareda volvió a cubrir el norte del balneario de Lanton, al oeste de Marcheprime, municipio situado en el epicentro del incendio, a unos 30 km al oeste de Burdeos, vio un equipo de la AFP.

Cerca de allí, las llamas bordean un campo que sirve de cortafuegos, mientras los bomberos combaten, bajo un calor asfixiante, tanto las chispas como un viento caprichoso, para impedir que el fuego se propague.

Tras un descenso de las temperaturas, el calor regresó el miércoles, con el termómetro marcando 35 ºC en Burdeos a mediodía.

«Es hoy cuando tenemos miedo», declaró a la AFP Jérémy Presi, un voluntario en un puesto de abastecimiento de agua improvisado al norte de Marcheprime.

Pero para él no es una opción partir. «Ellos, los turistas, pueden tomar su auto e irse. Aquí, esta es nuestra casa», afirma en medio de un espeso humo que oscurece la carretera.

Un grupo de obreros de la construcción llegaron desde el departamento vecino de Charente-Maritime con un camión cisterna de 12.000 litros para ayudar a los bomberos a recargar sus vehículos.

«Hemos tomado todas las carreteras posibles para llegar», dijeron a la AFP.

«Hay que arremangarse», coincide Jean-Claude Bonnet, voluntario de Burdeos que se movilizó para apoyar a los bomberos, que entre sus filas ya cuentan con 126 heridos.

«Tengo 67 años y nunca había visto algo así. Íbamos bordeando la carretera hacia aquí y me eché a llorar», afirma. «Lo peor son los animales que vemos, quemados al borde de la carretera. Es una catástrofe ecológica».

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