Milicias en Irak dicen que «varios» de sus miembros han muerto en ataque de A.Saudí y EEUU

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Bagdad, 29 jul (EFE).- Las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) de Irak aseguraron que «varios de sus miembros» han muerto y han resultado heridos en un ataque lanzado este miércoles por Estados Unidos y Arabia Saudí, en una expansión de la guerra entre Teherán y Washington.

«Esta mañana, varias sedes oficiales de las Fuerzas de Movilización Popular en diversas partes de Irak fueron blanco de ataques terroristas perpetrados por fuerzas estadounidenses y saudíes», indicaron las FMP, compuestas por varias formaciones armadas chiíes proiraníes, en un comunicado.

Según los informes preliminares, estos ataques causaron «la muerte de varios miembros del personal y heridas a otros, además de daños materiales a varios edificios y propiedades pertenecientes a las FMP», se apunta en la nota.

Arabia Saudí se sumó esta noche por primera vez a la guerra entre Washington y Teherán, iniciada el pasado 28 de febrero, en un ataque conjunto con Estados Unidos para bombardear posiciones de las FMP en varios puntos de Irak.

«Consideramos este ataque una escalada sumamente peligrosa, una violación de la soberanía iraquí y un atentado contra sus instituciones de seguridad oficiales. Afirmamos que las autoridades competentes están monitoreando la situación sobre el terreno, mientras continúa el proceso de evaluación de víctimas y daños», afirma la nota de las FMP.

Hasta el momento, el Gobierno iraquí no ha reaccionado a la información sobre los ataques.

Las FMP, formadas en 2014 por un decreto gubernamental para combatir y detener el avance del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Irak, están reconocidas legalmente por el Parlamento iraquí como parte del aparato de seguridad del Estado y que rinde cuentas al primer ministro del país.

Alineadas con Irán, las FMP han lanzado numerosos ataques desde el inicio de al guerra, especialmente contra Kuwait, aunque en los últimos días han tenido como objetivo Arabia Saudí, lo que ha provocado la respuesta de Riad. EFE

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