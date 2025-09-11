The Swiss voice in the world since 1935

Militar ecuatoriano es enviado a prisión preventiva por la violación de soldado en cuartel

Guayaquil (Ecuador), 10 sep (EFE).- Una jueza de Ecuador envió a prisión preventiva a un militar denunciado por ser el presunto autor de una violación perpetrada en contra de un soldado de 18 años en el interior de un cuartel de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú, informó este miércoles la Fiscalía.

De acuerdo a información del Ministerio Público, el militar, un cabo primero de infantería identificado como Alex Marcelo A. G., era instructor del Batallón de Selva Zumba y «habría utilizado el chantaje como herramienta para cometer el crimen» en contra del soldado.

Todo comenzó cuando el instructor le quitó al soldado una cadena que le obsequiaron sus padres, ya que el uso de joyas estaba prohibido dentro del cuartel.

La cadena tenía un valor sentimental para la víctima, de lo que supuestamente se aprovechó el militar, que le habría dicho al joven que si quería recuperarla debía tener relaciones sexuales con él, explicó la Fiscalía en un comunicado.

Un examen médico legal «confirmó la existencia de signos de violencia recientes que serían producto de una violación», agregó el Ministerio Público.

El crimen fue denunciado por un capitán del mismo batallón, a quien el joven soldado le contó lo que habría sucedido dentro del casino del cuartel militar.

La versión del capitán, que tenía concordancia con el testimonio anticipado del soldado, fue presentada por el fiscal del caso durante la audiencia de formulación de cargos.

Además de enviarlo a prisión preventiva mientras duren las investigaciones, la jueza le prohibió perseguir o intimidar a la víctima o a su familia incluso a través de terceras personas.

De ser declarado culpable, el militar podría enfrentar una pena de cárcel de hasta veintidós años. EFE

