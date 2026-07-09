Militar que amenazó con motín si no se reunía con Putin borra su mensaje de redes sociales

Compartir

2 minutos

Moscú, 9 jul (EFE).- El soldado ruso Alexandr Lunin, que amenazó en un vídeo en redes sociales con un motín si no se reunía personalmente con el presidente ruso, Vladímir Putin, y luego fue detenido durante casi dos semanas, ha borrado el mensaje, que tenía miles de visualizaciones, informaron este jueves medios locales.

Según precisa el portal Verstka, que informó sobre la detención del militar, ya en libertad, se trata de una entrada publicada el 25 de junio en la que Lunin exigía una reunión con Putin para contarle «toda la verdad» sobre la situación en Rusia y las fuerzas armadas.

El propio Lunin, quien dijo hoy estar «sano y salvo», no ha comentado aún la eliminación del mediático mensaje.

El vídeo en cuestión se viralizó en internet y llegó a ser comentado también por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Lunin afirmó haber hecho la grabación porque «altos cargos del Ministerio de Defensa y de los organismos de seguridad» se habían reunido con él y habían decidido utilizarlo para transmitir un mensaje al presidente.

El soldado advirtió que si no se reunía con Putin personalmente en el Kremlin, «las consecuencias serían muy graves»: «El ejército volvería sus armas contra el Kremlin», aseguró.

En menos de 24 horas, el llamamiento había sido reproducido casi 11 millones de veces.

Al día siguiente, el Kremlin aseguró estar al tanto de las amenazas, pero admitió no haberse familiarizado con su contenido.

«Nos han informado sobre la existencia de tal comunicado, pero todavía no hemos tenido tiempo de conocerlo. Por lo que no vamos a comentarlo. Pero, juzgando por sus palabras (las del periodista que pregunta), son unas formulaciones bastante extrañas (las del autor del vídeo). Hay que conocerlo primero», señaló en su momento el portavoz de la Presidencia rusa. EFE

mos/mra