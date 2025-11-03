Militar ucraniano denuncia liquidación de su unidad tras críticas a inversiones en drones

Kiev, 3 nov (EFE).- El mayor de la Guardia de Fronteras de Ucrania Yuri Kasiánov ha denunciado en una carta abierta al Parlamento del país que la unidad de élite de drones que dirigía habría sido disuelta como represalia por sus denuncias de supuestas irregularidades en las inversiones para la producción de aparatos no tripulados de ataque.

“Creo que la unidad DK-8, la llamada ‘unidad Kasiánov’, fue liquidada en conexión con mi actividad para exponer hechos flagrantes de corrupción en la compra de drones FP-1 de la empresa Fire Point”, escribe Kasiánov en la carta, publicada en sus redes sociales.

Según el militar, su unidad fue disuelta el 2 de octubre de este año, el mismo día en que declaró ante detectives de la principal agencia anticorrupción ucraniana en el marco de una investigación sobre supuestas prácticas irregulares de la empresa Fire Point.

Kasiánov rechaza las explicaciones ofrecidas por la Guardia de Fronteras para disolver la unidad. El argumento oficial fue la supuesta falta de efectividad de sus ataques.

El militar nombra en la carta numerosas operaciones exitosas contra territorio enemigo de su unidad entre las que cita ataques a Moscú que obligaron a Rusia a cerrar aeropuertos y numerosos bombardeos contra aeródromos y otros objetivos militares.

Kasiánov había denunciado en septiembre un supuesto trato de favor por parte del Estado hacia Fire Point a la hora de adjudicar contratos para la producción de drones de larga distancia.

El militar ucraniano pide en su carta al Parlamento que se investigue la disolución de su unidad y denuncia interrogatorios del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) contra sus antiguos subordinados en busca de pruebas de supuestas actividades ilegales de su excomandante.

Fire Point es el fabricante de drones ucraniano que más inversiones recibe del Estado. Según investigaciones de medios como el Kyiv Independent y el New York Times, la empresa se dedicaba, hasta su reconversión en compañía armamentística en el primer año de la guerra, a la producción y el «casting» para películas.

Según el Kyiv Independent, la principal agencia anticorrupción ucraniana investiga las supuestas conexiones entre Fire Point y un empresario que está entre los propietarios de la productora fundada por el presidente Volodímir Zelenski. EFE

