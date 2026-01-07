Militares apelan apertura de juicio en su contra por masacre de 1981 en El Salvador

San Salvador, 7 ene (EFE).- La defensa de los mandos militares procesados por la masacre de unos 1.000 civiles en el poblado salvadoreño de El Mozote en 1981, apelaron la decisión de un juzgado de enviar la causa a juicio, según informó el miércoles la organización humanitaria Cristosal.

«El 22 de diciembre de 2025, el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera informó que los abogados defensores de los militares acusados apelaron la decisión de llevar el caso a juicio» y «será la Cámara de lo Penal de San Miguel la que decida si mantiene la decisión del juzgado o si la cambia», reveló a la prensa la organización, cuyos abogados han sido parte de la querella en el proceso.

De acuerdo con Cristosal, «este caso posee una enorme cantidad de prueba y fundamentos legales claros para pasar a su etapa final de juicio», y la «apelación busca frenar o revertir el avance del proceso contra más de una decena de altos mandos militares, entre ellos el exministro de Defensa Guillermo García», lamentó.

Agregó que espera que la decisión de la corte de apelaciones «esté apegada a la justicia y se avance en la superación de la impunidad que ha prevalecido más de cuatro décadas en este caso».

«En la masacre de El Mozote y sitios aledaños se produjo el exterminio masivo de más de mil personas civiles por tropas del Batallón Atlácatl, siguiendo directrices del alto mando militar en 1981», concluyó.

A inicios de diciembre se conoció la decisión de elevar la causa a juicio por crímenes de lesa humanidad atribuidos a 12 altos mandos militares, entre ellos los jefes del Ejército salvadoreño durante los primeros años de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del élite Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron «deliberada y sistemáticamente» a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otras zonas aledañas.

La guerra civil salvadoreña (1980-1992), que enfrentó al Ejército con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se saldó con unos 75.000 muertos y cientos de masacres de civiles atribuidas a los militares. EFE

