Militares argentinos podrán ocupar cargos en el Gobierno sin dejar la carrera castrense

3 minutos

Buenos Aires, 26 ene (EFE).- Los militares argentinos podrán ocupar cargos en el Ministerio de Defensa sin abandonar la carrera castrense, según un decreto firmado por el presidente Javier Milei y publicado este lunes en el Boletín Oficial.

El Ministerio de Defensa, liderado por el teniente general Carlos Alberto Presti, quien se desempeñó como jefe del Ejército hasta su designación como ministro y se convirtió en el primer militar en encabezar la cartera desde la última dictadura en Argentina (1976-1983), podrá desde ahora cubrir puestos políticos con personal militar.

El decreto modifica la Ley N° 19.101, que obligaba al personal militar a poner fin a su carrera en el Ejército tras ser designado en el Ejecutivo, y «se inscribe en una política de integración entre personal civil y personal militar», según publicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

«Esta decisión permite que el Ministerio cuente con los cuadros más calificados para la gestión de la defensa nacional, sin afectar la carrera profesional del personal militar», añade el comunicado.

Según detalla el decreto, los militares que cumplan funciones en el Ejecutivo percibirán los haberes que correspondan a su rango, a lo que se sumará el complemento necesario para alcanzar el salario establecido para el cargo político.

La medida excluye al personal militar que haya alcanzado los rangos de teniente general, almirante o brigadier general, ni a quienes se hayan desempeñado como jefe del Estado Mayor Conjunto o jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas, «por tratarse de instancias que representan la culminación de la carrera militar».

Esta modificación busca alentar, según el comunicado, «la incorporación de oficiales y suboficiales con experiencia y conocimiento especializado en funciones clave».

Además, sigue la línea de la decisión de Milei de incorporar las Fuerzas Armadas en la política nacional, cuyo mayor exponente fue la designación de Presti como ministro de Defensa el pasado 22 de diciembre, algo que fue criticado por ministros anteriores y organizaciones de derechos humanos.

Abuelas de Plaza de Mayo describió el nombramiento como «un daño profundo» a la democracia mientras que un informe elaborado por esta organización y otras, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta, remarcaron que «uno de los grandes logros del proceso de memoria, verdad y justicia había sido el apartamiento de las Fuerzas Armadas de la vida política, su subordinación a las jefaturas civiles y su alejamiento de la seguridad interior».

«La decisión evidencia una pulsión por la repolitización de las Fuerzas Armadas y por la militarización de la vida política, en sintonía con el resto de las decisiones que ha ido asumiendo el Gobierno», expresa el informe de 35 páginas, que detalla el proceso de “desmantelamiento, degradación y desjerarquización” llevado a cabo por el Gobierno de Milei desde su asunción en diciembre de 2023. EFE

fpe/erm/gpv