Militares confiscan 11,2 toneladas de marihuana en el norte de Paraguay

Asunción, 16 nov (EFE).- Militares de Paraguay confiscaron 11,2 toneladas de marihuana durante un patrullaje realizado en campamentos encontrados en el municipio de Pedro Juan Caballero (norte), en el departamento de Amambay, fronterizo con Brasil, informó este domingo el Ministerio de Defensa.

Los soldados realizaron el decomiso de la droga y la quemaron la noche del sábado en la zona conocida como Cachimbo, de Pedro Juan Caballero, en presencia de la fiscal antinarcóticos Rosana Coronel, según un comunicado de la institución.

Diez toneladas de la droga estaban picadas y distribuidas en bolsas, mientras que el resto se encontraba prensada, indicó la fuente.

La intervención se produjo como parte de la ‘Operación Escudo Guaraní’, una estrategia implementada por el Gobierno paraguayo para reforzar la seguridad en las fronteras con el despliegue de efectivos militares.

Esa operación, anunciada por el Gobierno de Paraguay el pasado 6 de noviembre, prevé la movilización de más de 4.000 militares en las fronteras, en particular con Brasil y Argentina, para reforzar la vigilancia contra amenazas del crimen organizado y el terrorismo.

Paraguay decidió reforzar el control en sus fronteras después de una intervención policial efectuada a fines de octubre pasado en dos favelas controladas por la organización criminal Comando Vermelho en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, que causó al menos 121 muertos. EFE

