Militares de Ecuador decomisan 1.088 explosivos en una zona fronteriza con Perú

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Guayaquil (Ecuador), 13 jul (EFE).- Militares ecuatorianos decomisaron 1.088 explosivos durante una operación contra la minería ilegal en el municipio amazónico de Paquisha, en la provincia de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú, informó este lunes el Ejército.

Con información de Inteligencia, los militares ingresaron en el sector Conguime Alto – San José, en Paquisha, donde encontraron a varios individuos, quienes «huyeron del lugar» y abandonaron «campamentos, material explosivo e implementos utilizados para la extracción ilícita de material aurífero».

Además de los explosivos, los soldados encontraron 92 cápsulas detonantes y 1.500 metros de mecha lenta.

«Esta intervención representa una afectación aproximada de 15.000 dólares a las economías ilícitas vinculadas con la minería ilegal en la zona», señaló el Ejército en sus canales oficiales.

En el último año, el Gobierno intensificó los operativos contra la minería ilegal, especialmente después de que once militares fueran asesinados en mayo de 2025 en una emboscada en otra zona de la Amazonía durante una operación similar, un ataque atribuido a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los grupos que se dedican a la minería ilegal también han ingresado a zonas protegidas en busca de oro, negocio al que se han abocado al aprovechar los máximos históricos que registra este metal a nivel internacional, con un proceso altamente contaminante que deforesta los bosques y contamina los lechos fluviales con metales pesados como el mercurio. EFE

cbs/rrt