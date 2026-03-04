Militares de Ecuador decomisan más de 5.000 litros de combustible en frontera con Colombia

2 minutos

Quito, 4 mar (EFE).- Los militares ecuatorianos decomisaron más de 1.320 galones (más de 5.000 litros) de combustible en la frontera con Colombia, informó este miércoles el Ministerio de Defensa, que aseveró que con ello afectaron «directamente la logística de los grupos de delincuencia organizada que operan en esta zona estratégica del país».

Añadió que durante una operación militar, varios individuos fueron detectados mientras manipulaban tanques que presumiblemente contenían combustible, y al notar la presencia militar, huyeron del lugar abandonando los recipientes en el agua.

La operación se ejecutó en el sector de Olmedo, municipio Eloy Alfaro, en la provincia costera de Esmeraldas, donde las Fuerzas Armadas del Ecuador decomisaron 24 tanques con el combustible.

El Ministerio de Defensa presume que ese combustible se usa para actividades ilícitas en la frontera.

Desde inicios de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y emitió una serie de estados de excepción.

El Gobierno atribuye los niveles de violencia sin precedentes que atraviesas Ecuador las bandas del crimen organizado vinculadas, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.

En el marco de la lucha contra la inseguridad, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Ecuador lanzaron el martes «operaciones conjuntas» en territorio ecuatoriano contra organizaciones «terroristas», según anunció el Comando Sur de EE.UU.

Además, detalló que «juntos» tomaron medidas decisivas para enfrentar a los «narcoterroristas», que durante mucho tiempo «han infligido terror, violencia y corrupción a los ciudadanos de todo el hemisferio» de las Américas.

El Ministerio de Defensa de Ecuador no profundizó en los detalles de la operación al considerar que son de carácter «reservado», con la finalidad de «no entorpecer futuras acciones». EFE

