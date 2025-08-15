Militares de Perú sostienen enfrentamientos armados con el remanente de Sendero Luminoso

Lima, 15 ago (EFE).- Militares peruanos sostienen este viernes enfrentamientos armados contra el remanente de la organización subversiva Sendero Luminoso que persiste en la mayor cuenca cocalera del país, el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), según anunció en un comunicado el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Los enfrentamientos se registran en el entorno de Vizcatán del Ene, el bastión del VRAEM donde, en alianza con el narcotráfico, persiste el autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), un grupo armado liderado por Víctor Quispe Palomino (‘camarada José’).

De acuerdo al Comando Conjunto, los enfrentamientos se registran a raíz de un operativo militar para atacar campamentos del grupo.

Los agentes se toparon con “una respuesta hostil de presuntos delincuentes terroristas, que abrieron fuego con armamento colectivo” contra las aeronaves que, sobrevolando la zona, brindaban apoyo a las fuerzas terrestres activas de los militares.

Las Fuerzas Armadas aseguraron además que la actividad militar continúa de “manera ininterrumpida”.

El VRAEM es una extensa región de selva montañosa que comprende territorios de cuatro departamentos en la vertiente oriental del sur de los Andes peruanos, de donde sale aproximadamente la mitad de la cocaína que produce Perú, considerado el segundo productor mundial de esta sustancia, después de Colombia.

En ese valle, el narcotráfico convive con los remanentes de Sendero Luminoso, la organización maoísta fundada por el fallecido Abimael Guzmán, que desató el conflicto armado interno (1980-2000) que dejó unas 69.000 víctimas, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). EFE

