Militares decomisan 9,4 toneladas de marihuana en zona fronteriza con Brasil

Asunción, 22 nov (EFE).- Militares de Paraguay decomisaron cerca de 9,4 toneladas de marihuana como parte de operativos de control realizados en zonas boscosas del departamento de Amambay (norte), fronterizo con Brasil, informó este sábado el Ministerio de Defensa.

Integrantes del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) y de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) realizaron el viernes un recorrido de vigilancia en la localidad de Santa Catalina, en el municipio de Pedro Juan Caballero, donde identificaron a «una persona con actitud sospechosa», señaló el despacho de Defensa en un comunicado.

Los agentes, acompañados por personal de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), procedieron a verificar el área y encontraron un campamento precario donde requisaron 3.600 kilos de marihuana picada y otros 5.800 kilos de «marihuana en rama seca», detalló la nota.

Un agente fiscal que participó en el operativo autorizó la incineración del campamento y de la marihuana decomisada.

Este operativo es parte de la «Operación Escudo Guaraní», una estrategia del Gobierno de Paraguay puesta en marcha el pasado 6 de noviembre y que prevé el envío de tropas a las fronteras, en particular con Brasil y Argentina, para reforzar la vigilancia contra amenazas del crimen organizado y el terrorismo, indicó el Ministerio de Defensa.

La decisión de las autoridades paraguayas de reforzar el control en sus fronteras tuvo lugar después de una intervención policial efectuada en octubre contra la organización criminal Comando Vermelho en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, que causó al menos 121 muertos.EFE

