Militares israelíes y libaneses se reúnen en Washington

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Militares libaneses e israelíes se reúnen este viernes en Washington por primera vez, en un encuentro en el que Beirut reclamará principalmente que Israel cese sus bombardeos y su ofensiva terrestre en el sur del país.

Ambos países, que no guardan relaciones diplomáticas, iniciaron en abril unas negociaciones auspiciadas por Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de seguridad.

La delegación militar libanesa «insistirá en la necesidad de poner fin a las hostilidades y presentará el plan del ejército para extender la autoridad del Estado en el territorio libanés», indicó una fuente castrense a la AFP.

El equipo enviado por Beirut al Pentágono está encabezado por el jefe de operaciones del ejército, el general Georges Rizkallah, al que acompañan seis miembros de «diferentes especialidades», indicó la fuente.

Por parte de Israel, se envió al general de brigada Amichai Levin, jefe de la división estratégica de la dirección de planificación del ejército, según un portavoz militar israelí.

Además de la cita de este viernes, se ha previsto una nueva sesión de conversaciones el 2 y 3 de junio en Washington.

El movimiento islamista proiraní Hezbolá, al que Israel combate en Líbano, se opone a estas conversaciones. Su bloque parlamentario volvió a pedir el jueves que Líbano se retire de las negociaciones, acusando a Israel de querer «imponer una coordinación en materia de seguridad» dirigida contra su grupo.

La reunión coincide con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que quiere incluir el frente libanés en cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Las fuerzas israelíes, en tanto, continuaron bombardeando varias localidades del sur de Líbano, informaron la agencia nacional de noticias NNA y corresponsales de la AFP, pese al alto al fuego acordado el 17 de abril.

El ejército israelí emitió un aviso de evacuación para siete municipios, al menos dos de los cuales a unos 40 km al norte de la frontera, lo cual provocó un éxodo masivo de población, según NNA.

Desde que empezó el conflicto en Líbano, los bombardeos israelíes han matado a 3.324 personas y obligado a más de un millón a abandonar sus hogares, según las autoridades.

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