Militares paraguayos erradican 34 hectáreas de plantaciones de marihuana

Asunción, 27 ene (EFE).- Militares y agentes antidroga de Paraguay erradicaron este martes 34 hectáreas de plantaciones de marihuana en sendos operativos desplegados en el departamento de Amambay (norte), cerca de la frontera con Brasil, y en una reserva natural de Caazapá (sur), informó el Ministerio de Defensa.

En un primer operativo, el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) destruyeron 29 hectáreas de plantaciones de marihuana en una zona boscosa del municipio de Pedro Juan Caballero (Amambay), informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

La intervención se produjo como parte de la ‘Operación Escudo Guaraní’, una estrategia implementada desde el pasado 6 de noviembre por el Gobierno paraguayo para reforzar la seguridad en las fronteras con el despliegue de efectivos militares.

El despacho de Defensa calculó que en este caso el «lucro cesante total para las organizaciones criminales» fue de unos 2,6 millones de dólares.

Esta misma jornada inició un operativo conjunto entre las fuerzas militares y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en el distrito de Tava’i, dentro del Parque Nacional Caazapá, donde los agentes erradicaron 5 de un total de 13 hectáreas de cultivos de marihuana, señaló la institución.

El ministerio de Defensa indicó que los operativos en los bosques de Tava’i continuarán hasta eliminar las plantaciones ilegales.

El Parque Nacional Caazapá forma parte del Bosque Atlántico del Alto Paraná, uno de los ecosistemas más biodiversos y amenazados del país. EFE

