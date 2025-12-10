Militares salvadoreños serán enjuiciados por la masacre de casi mil civiles en 1981

Un grupo de militares salvadoreños, incluido un exministro de Defensa, será enjuiciado por la masacre de casi mil civiles en 1981 en el marco de una ofensiva del Estado contra las guerrillas de izquierda, informó este martes una organización que representa a las víctimas.

Se trata de un hito en la lucha legal iniciada en 1990 para llevar a la justicia a los autores de la matanza, la peor en la historia reciente de América Latina y ejecutada en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Soldados del Batallón Atlacatl mataron a tiros a 986 personas, incluidos 558 niños, en hechos ocurridos en El Mozote (noreste) y comunidades vecinas entre el 9 y el 13 de diciembre de 1981.

Las víctimas fueron acusadas de colaborar con la guerrilla izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que luego se desmovilizó para convertirse en partido político, tras la firma de un acuerdo de paz en 1992.

Trece de los presuntos asesinos fueron enviados a juicio, según una resolución emitida el pasado 26 de noviembre por el juzgado de Instrucción de la ciudad de San Francisco Gotera, informó en un comunicado la oenegé Cristosal.

De momento «no se ha establecido la fecha» de inicio del juicio, señaló a la AFP un portavoz de esa organización.

Una asociación que agrupa a familiares de víctimas de la masacre calificó la decisión como un «logro» después de más de dos décadas de lucha.

«Es como encontrar una pequeña luz (…) en medio de tanta adversidad», dijo a la AFP Leonel Tobar, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote.

– Caso «probado» –

Tobar confió en que el juez pueda dictar sentencia a más tardar el año entrante.

La medida aún puede ser apelada por la defensa de los militares, explicó Cristosal, que en julio pasado decidió suspender operaciones en El Salvador y trasladarse a Guatemala aduciendo una persecución del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Sin embargo, Tobar considera que la masacre de El Mozote es un «caso sumamente probado» en cuanto a lo que ocurrió y sus responsables, por lo que «no hay necesidad de seguir escarbando (investigando)».

Según Cristosal, en este juicio comparecerán el exministro de Defensa Guillermo García y otros doce oficiales bajo cargos de asesinato y violación.

García, junto a otros dos exjefes militares, fue condenado en julio pasado a 60 años de cárcel por el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses, ocurrido en marzo de 1982 también en el marco de la guerra civil.

No obstante, los tres imputados solo tendrán que cumplir 30 años de prisión por ser la pena máxima que establecía la ley penal en la época de los hechos.

El avance del caso de El Mozote «ha sido posible gracias a la fundamental prueba testimonial brindada de forma valiente» por los sobrevivientes de la matanza y peritajes forenses, indicó Cristosal, que denuncia una «escalada represiva» del gobierno de Bukele contra activistas humanitarios.

El enjuiciamiento de los militares coincide con el inicio, este miércoles, de una serie de actividades en memoria de las víctimas en las comunidades que fueron escenario de la masacre.

La guerra civil salvadoreña dejó unos 75.000 muertos y más de 7.000 desaparecidos, así como cuantiosos daños a la economía.

