Militares venezolanos detienen a dos hombres por presunta vinculación con minería ilegal

2 minutos

Caracas, 19 oct (EFE).- Militares venezolanos detuvieron a dos hombres en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia) por su presunta vinculación con la minería ilegal, informó este domingo el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

A través de una publicación en Instagram, el funcionario indicó que los sujetos fueron capturados en el municipio Atabapo, cuando presuntamente realizaban actividades de minería en el sector Mina Nueva.

Además, prosiguió, se les incautaron dos motores, una planta eléctrica, siete tubos de PVC y 100 metros de manguera de alta presión.

«Todo el material y equipo fue incinerado en el lugar de los hechos, lo cual sirve de soporte logístico para la depredación del medio ambiente en las actividades de minería ilegal», añadió Hernández Lárez.

El pasado 5 de octubre, el militar informó de la destrucción de un campamento de minería ilegal en el estado Amazonas, donde también incautaron 600 litros de gasolina, 150 litros de diésel, una bomba de succión de agua, un generador eléctrico, 25 alfombras y otros materiales.

Hernández Lárez no detalló entonces si hubo detenidos en ese operativo.

Según la ONG ambientalista Provita, la Amazonía venezolana -que comprende, además de Amazonas, los estados Bolívar y Delta Amacuro- alberga «gran biodiversidad» y es «rica en recursos naturales, culturales y minerales», donde, además, hay «alrededor de 2,3 millones de personas, incluida la población indígena más grande» del país.

A principios de septiembre, autoridades venezolanas detuvieron a tres hombres acusados de operar un campamento de minería ilegal en Amazonas, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

