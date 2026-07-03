Militarización y filas para recibir comida, así está Venezuela a nueve días del terremoto

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Caraballeda (Venezuela), 3 jul (EFE).- El estado de La Guaira permanece este viernes más militarizado de lo habitual, cuando se cumplen nueve días del doble terremoto y también seis meses desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, durante una operación militar en Caracas.

En La Guaira, se ven largas filas de personas que esperan su turno para recibir comida, mientras continúa la retirada de escombros.

Las labores de búsqueda siguen, a pesar de que la probabilidad de encontrar a más personas con vida disminuye con el paso de las horas. Sin embargo, el rescate de un hombre el jueves ha avivado el ánimo en Venezuela.

En Caraballeda, un grupo de rescatistas desplegó drones y perros para evaluar si intenta el rescate de Fabio, un niño de nueve años que permanece desde hace nueve días bajo los restos de una edificación derrumbada.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció en la noche del jueves que los fallecidos por los terremotos del 24 de junio son ya 2.595 mientras que la cifra de heridos ascendió a 12.400.

Rodríguez también informó de que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de EE.UU. y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para «recuperar recursos» que permitan la reconstrucción de las infraestructuras afectadas.

El Gobierno ha cifrado en más de 12.800 las personas que han perdido sus viviendas, mientras la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha documentado 16.000 los ciudadanos que han debido buscar un lugar alternativo para vivir.

La presencia de rescatistas internacionales ascendía el jueves a 3.000, según cifras de la ONU, mientras que el número de personas salvadas durante la semana que llevan en Venezuela se elevó a 13.

Numerosos venezolanos se han integrado a las labores de rescate en las edificaciones afectadas y han organizado recolecciones de insumos y traslado de donaciones. Según cifras oficiales, hay más de 17.800 voluntarios.

Hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos, según señaló la pasada semana la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM). EFE

rbc/rcf