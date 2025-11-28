Milito reconoce el nivel de Cruz Azul en el empate en cuartos de final

Guadalajara (México), 27 nov (EFE).- El argentino Gabriel Milito, entrenador de las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano, reconoció este sábado el nivel de Cruz Azul con el cual apenas empató en casa en los cuartos de finales del torneo Apertura 2025.

«El inicio del segundo tiempo nos costó un poco más, por eso nuestros ataques no prosperaron; no tuvo que ver con cansancio, sino con la manera que ellos presionaron y nos neutralizaron», declaró en una conferencia de prensa.

Las Chivas dejaron ir oportunidades ofensivas y con el empate pusieron su riesgo su acceso a la semifinal porque ahora están obligadas a derrotar a los Azules el domingo en su estadio. Por haber terminado debajo de su rival en la fase regular, en caso de otro empate, Cruz Azul será el semifinalista.

Milito reveló que estuvo obligado a sacar del juego al campeón goleador, Armando González, debido a que en los últimos días presentó una molestia.

«Tuvo una semana con una molestia en el aductor. Aguantó todo lo que pudo, tampoco queríamos correr el riesgo de perderlo para el siguiente partido. Esperemos que pueda llegar en buen estado», explicó.

Milito dijo no tener duda del buen momento del equipo y confió en confirmarlo el domingo en casa de los Azules.

«Hay un paso a semifinal en juego, por lo tanto (respecto a) la mentalidad de los jugadores no tengo ninguna duda de cómo van a salir a jugar ese partido», expresó.

El argentino aseguró que Cruz Azul obligará a su equipo a hacer un buen partido sabiendo que Chivas tiene mucha afición en la capital del país.

«Más allá de la ciudad tenemos que tener la firme convicción de que podemos hacer un muy buen partido, el rival nos va a obligar a hacer un muy buen partido si queremos pasar a semifinales, considero que la eliminatoria va a seguir siendo disputada y que está abierta», concluyó.EFE

