Millicom presenta oferta pública de adquisición de hasta el 68,35 % de Movistar Colombia

1 minuto

Bogotá, 20 ene (EFE).- El operador de telefonía móvil Millicom presentó este martes una oferta pública de adquisición (OPA) para comprar entre el 54,68 y el 68,35 % de las acciones ordinarias de Colombia Telecomunicaciones (Movistar), como parte de la operación de compraventa de sus activos en el país.

Telefónica Colombia detalló en un comunicado que la OPA es por una cantidad mínima de 1.864.694.494 acciones ordinarias, «que representan el 54,68 % de las acciones suscritas, pagadas y en circulación de la sociedad», y máxima de 2.330.868.118, que representan el 68,35 %. EFE

