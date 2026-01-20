Millicom presenta oferta pública de adquisición de hasta el 68,35 % de Movistar Colombia

Bogotá, 20 ene (EFE).- El operador de telefonía móvil Millicom presentó una oferta pública de adquisición (OPA) para comprar entre el 54,68 y el 68,35 % de las acciones ordinarias de Colombia Telecomunicaciones (Movistar), como parte de la operación de compraventa de los activos de la empresa española en el país.

Telefónica Colombia detalló en un comunicado que la OPA es por una cantidad mínima de 1.864.694.494 acciones ordinarias, «que representan el 54,68 % de las acciones suscritas, pagadas y en circulación de la sociedad», y máxima de 2.330.868.118, que representan el 68,35 %.

En noviembre pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó la integración condicionada de las operadoras Tigo, controlada por Millicom, y Movistar porque ofrece «beneficios potenciales» para los usuarios y el mercado, con menores tarifas y más competencia efectiva frente al dominio de Claro.

La aprobación era un paso que debía facilitar la venta a Millicom de las acciones de Telefónica Hispanoamérica, filial de la española Telefónica, en Colombia Telecomunicaciones (Movistar) por 400 millones de dólares (unos 340 millones de euros).

El 32,5 % restante de las acciones pertenecen al Gobierno colombiano, que el 30 de diciembre publicó un decreto con el que aprobó la venta de 1.108.269.271 acciones ordinarias que tiene en Colombia Telecomunicaciones.

El Estado colombiano contempla recaudar más de 850.000 millones de pesos (unos 231,4 millones de dólares) con la venta. EFE

