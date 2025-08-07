Millonarios-Deportivo Cali, un juego entre dos grandes que viven sus horas más bajas

3 minutos

Bogotá, 7 ago (EFE).- Millonarios y Deportivo Cali protagonizarán este viernes el partido más importante de la sexta jornada del Torneo Finalización de Colombia, al que llegan ambos con la necesidad de ganar para salir de la parte baja de la tabla por el mal momento futbolístico que viven.

Por un lado los bogotanos ocupan el último lugar sin puntos, producto de tres derrotas en igual cantidad de partidos disputados, y por el otro están los azucareros en el puesto 13 con apenas cinco unidades sumadas en cinco salidas.

En ese contexto, el partido es clave para los dos clubes porque una derrota puede empezar a alejarlos del objetivo de clasificar los cuadrangulares semifinales.

El entrenador de Millonarios, David González, aseguró que el equipo está «dolido y apenado por el inicio del torneo», pero se mostró convencido del «plantel competitivo que conformó» y resaltó que algunos jugadores nuevos, como el portero uruguayo Guillermo de Amores o el atacante colombiano Jorge Cabezas Hurtado, puedan debutar ante Cali.

Ellos se sumarán a otras figuras del equipo, como el central Andrés Llinás, el centrocampista Nicolás Arévalo y el extremo Alex Castro, recién fichado por el club.

El Cali -dirigido por Alberto Gamero, quien es ídolo de Millonarios- viene golpeado tras perder por 0-3 con Llaneros, aunque el técnico es muy consciente de que el resultado no reflejó lo que su equipo mostró en la cancha y apunta a crecer a partir de eso.

«No voy a dudar de estos jugadores. Tenemos que corregir, pero estoy convencido de que el Deportivo Cali saldrá de este momento», expresó el entrenador.

Para este juego, Gamero contará con sus principales figuras, entre las que están el central uruguayo Joaquín Varela; los veteranos centrocampistas Yeison Gordillo y Javier Reina, y el experimentado delantero Avilés Hurtado.

El campeón busca acercarse al liderato

El Independiente Santa Fe, campeón vigente del torneo, buscará acercarse al liderato el sábado cuando visite al Atlético Bucaramanga, un partido en el que el técnico uruguayo Jorge Bava apunta a conseguir los tres puntos frente a un rival que viene creciendo.

Los bogotanos son cuartos con nueve puntos, a cuatro del líder Junior, y el Leopardo es decimocuarto con tres unidades, aunque viene en ascenso.

Los capitalinos, que derrotaron por 2-1 al América de Cali el fin de semana anterior, tendrán que lidiar con varias bajas por lesiones, como las del defensor uruguayo Joaquín Sosa, el central David Ramírez Pisciotti, el goleador Hugo Rodallega y el volante Yairo Moreno.

Entre tanto, los visitantes derrotaron por 1-3 a Alianza en la jornada anterior y vienen mejorando gracias al buen rendimiento de los argentinos Fabián Sambueza y Luciano Pons; de los extremos Kevin Londoño y Juan Mosquera, y del portero Aldair Quintana, gran referente del equipo.

– Partidos de la sexta jornada:

07.08: Unión Magdalena-Deportivo Pasto y Boyacá Chicó-La Equidad.

08.08: Atlético Nacional-Alianza y Millonarios-Deportivo Cali.

09.08: Once Caldas-Águilas Doradas, América de Cali-Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga-Independiente Santa Fe.

10.08: Envigado-Junior, Fortaleza-Deportivo Pereira y Llaneros-Independiente Medellín. EFE

jga/car