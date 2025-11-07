Millonarios se juega una de sus últimas opciones de clasificar ante el descendido Envigado

Bogotá, 7 nov (EFE).- Millonarios se jugará este viernes una de sus últimas opciones para clasificar a los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana en su visita al descendido Envigado, correspondiente a la penúltima jornada de la fase regular del Torneo Finalización.

A falta de dos fechas para el cierre de esta etapa del campeonato, el club azul de Bogotá ocupa el puesto 13 con 22 puntos, a cuatro del octavo que es el América de Cali, por lo que necesita ganar los partidos que le faltan y esperar resultados de otros juegos para poder clasificar a la siguiente fase.

Para el partido de este viernes, el entrenador Hernán Torres tendrá que lidiar con la baja de su gran figura, el goleador Leonardo Castro, quien sufrió una distensión del bíceps femoral de la pierna derecha.

Sin embargo, el estratega contará con el resto de su nómina, que incluye al central Jorge Arias, el centrocampista Stiven Vega, el veterano volante David Silva y el atacante argentino Santiago Giordana, quien se espera que reemplace a Castro.

En la lista de equipos que también buscan clasificar a los cuadrangulares está el Águilas Doradas, que ocupa el séptimo lugar con 27 puntos y visitará el sábado al líder Atlético Nacional, que apunta a mantener el primer lugar ante el acecho de Atlético Bucaramanga, Deportivo Independiente Medellín y Fortaleza.

Águilas, dirigido por el español Jonathan Risueño, viene de ganar cuatro de sus últimos cinco partidos y espera alargar esa racha ante el líder, con una nómina que incluye al portero venezolano Wuilker Faríñez, al lateral Mateo Puerta, al volante argentino Matías Ramírez y al veterano atacante Wilson Morelo.

Los verdolagas, por su parte, viven también un gran momento que ratificaron el fin de semana pasada al golear 4-1 al América de Cali en el partido de ida de la semifinal de la Copa Colombia, con lo que alargaron a 10 el número de partidos sin perder en todos los torneos.

Por otra parte, el América de Cali defenderá el domingo el octavo lugar cuando reciba al descendido Unión Magdalena tras haber vencido 0-2 al Boyacá Chicó el jueves en un partido pendiente de la jornada 18, que le sirvió además para levantar cabeza tras haber caído con Atlético Nacional.

El campeón Independiente Santa Fe jugará en casa el domingo ante el Deportivo Cali buscando una victoria que le permita escalar posiciones, pues es décimo con 25 unidades, una menos que América.

Partidos de la jornada 19

07.11: Envigado-Millonarios, Deportivo Pereira-Independiente Medellín y Deportes Tolima-Llaneros.

08.11: Fortaleza-Junior, Atlético Nacional-Águilas Doradas y Atlético Bucaramanga-La Equidad.

09.11: Once Caldas-Deportivo Pasto, Alianza-Boyacá Chicó, América de Cali-Unión Magdalena e Independiente Santa Fe-Deportivo Cali. EFE

