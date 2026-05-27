Millones de musulmanes celebran el Aíd al Adha en medio de la tensión por Irán

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Riad, 27 may (EFE).- Más de 1.800 millones de musulmanes de todo el mundo conmemoran este miércoles el Aíd al Adha o la Fiesta del Sacrificio, la festividad más importante del islam, en un momento de máxima tensión ante la incertidumbre en torno a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y sus repercusiones en los países de Oriente Medio.

En Arabia Saudí, epicentro espiritual del islam y destino de millones de fieles durante el ‘hach’ o peregrinación a La Meca, las celebraciones comenzaron por la mañana con la oración del Aíd al Adha, realizada unos veinte minutos después del amanecer, seguida de un breve sermón religioso.

Este rito, también conocido como Fiesta del Cordero, es una de las celebraciones más importantes del calendario islámico, ya que conmemora el momento en que el profeta Ibrahim (Abraham) estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Ismael como acto de obediencia a Dios, aunque finalmente envió un cordero para que lo ofreciera en su lugar.

Con este marco, el Proyecto de Utilización de Carne de Sacrificio puso en marcha un amplio operativo para gestionar los sacrificios rituales destinados a los peregrinos, con el objetivo de facilitarles el cumplimiento de los ritos religiosos.

El vicedirector general del proyecto en La Meca, Siraj Falali, anunció que este año se prevé realizar alrededor de 900.000 sacrificios, frente a los 824.000 registrados el año pasado.

Según explicó, unos 20.000 trabajadores temporales participan en la operación, cuyas instalaciones tienen capacidad para gestionar más de 1,1 millones de cabezas de ganado.

La carne obtenida será distribuida a través de 700 organizaciones benéficas tanto dentro de Arabia Saudí como en 27 países, incluida la Franja de Gaza, en medio de la crisis humanitaria derivada del conflicto en el enclave palestino.

Según marca la tradición, las familias que pueden permitírselo realizan el sacrificio ritual de un animal, generalmente un cordero, cuya carne se divide tradicionalmente en tres partes: una para la familia, otra para familiares y amigos, y una tercera para personas necesitadas.

Mientras tanto, las principales ciudades saudíes acogieron eventos organizados por municipios, centros comerciales y la Autoridad General de Entretenimiento del Gobierno, en un ambiente festivo marcado por espectáculos, conciertos y actividades familiares.

En Riad, el complejo Boulevard City programó funciones teatrales, espectáculos cómicos y actuaciones musicales, mientras que diversos centros comerciales organizaron obras de teatro infantil, carnavales familiares y concursos interactivos de dibujo y coloreado para niños.

Por su parte, el Museo Nacional anunció actividades patrimoniales bajo el lema «descubrir los tesoros de la historia», y los habitantes de la capital podrán visitar también una exposición dedicada a la famosa rosa de Taif, uno de los símbolos florales más reconocidos del país.

La agenda cultural incluye asimismo varios conciertos destacados, entre ellos una noche homenaje al cantante jamaicano Bob Marley interpretada por el artista Mo Ali en The Warehouse, una velada de jazz con la artista bareiní Mai al Qasim y una actuación de la diva egipcia Angham. EFE

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