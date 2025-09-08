Millones de pasajeros afectados por la huelga del Metro de Londres

The Swiss voice in the world since 1935

Londres, 8 sep (EFE).- Millones de pasajeros se vieron afectados este lunes por la huelga que secundan hasta este jueves los trabajadores del Metro de Londres, en reclamo de mejoras laborales.

Casi todas las líneas del metro de esta capital, utilizadas por unos 3,7 millones de pasajeros todos los días, quedaron suspendidas desde las 18:00 hora local (17:00 GMT) de ayer domingo por la medida de fuerza, la primera desde marzo de 2023.

Conductores, señalizadores, personal de mantenimiento y otros trabajadores del sistema reclaman mejores salarios y condiciones laborales, en un paro convocado por el sindicato del Ferrocarril, Marítimo y de Transporte (RMT, por sus siglas en inglés), que, entre otras medidas, pide una jornada laboral de 32 horas semanales.

Transport for London (TfL), que opera la red de transporte de la capital británica, ha ofrecido un aumento salarial del 3,4 %, que ha calificado de «justo», y afirmó que no puede permitirse satisfacer la demanda del RMT de recortar la semana laboral.

Por su parte, un portavoz de RMT declaró a los medios que no van a la huelga para «molestar a las pequeñas empresas ni al público. Esta huelga sigue adelante debido a la intransigencia de la dirección de TfL y su negativa a considerar siquiera una pequeña reducción de la semana laboral para ayudar a reducir el cansancio».

«Creemos que una semana laboral más corta es justa y asequible, sobre todo teniendo en cuenta que TfL tuvo un superávit de 166 millones de libras (192 millones de euros) el año pasado», añadió.

A lo largo de esta semana se esperan aglomeraciones en autobuses y carreteras, mientras que muchas empresas han pedido a sus empleados que trabajen desde casa.

Con un total de 11 líneas, el Metro de Londres, fundado en 1863, maneja diariamente alrededor de 5 millones de viajes. EFE

vg/cg

