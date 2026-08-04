Millones de peregrinos chiíes conmemoran el Arbaín en Irak pese a las tensiones regionales

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Bagdad, 4 ago (EFE).- Millones de peregrinos de la rama chií del islam, la mayoritaria en Irak e Irán, conmemoran este martes el Arbaín, una de las celebraciones más masivas de todo el mundo que tiene lugar en la ciudad sagrada iraquí de Kerbala, y que este año llega en medio del pico de tensión en Oriente Medio.

Esta celebración conmemora el fin del periodo de luto de 40 días por el martirio del imán Husein, el nieto del profeta Mahoma, que fue asesinado en la batalla de Kerbala en el año 680 d.C. por negarse a jurar lealtad al califa omeya Yazid.

La celebración congrega cada año a más de 20 millones de fieles en esta ciudad sagrada del sur de Irak.

Hasta el momento, las autoridades han anunciado que más de 4,8 millones de visitantes han entrado a Irak para esta peregrinación y que la afluencia es continua desde varios países, especialmente desde Irán, de acuerdo con la agencia oficial de noticias iraquí INA.

Precisamente, entre los visitantes se encuentra el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, que ayer dijo a INA antes de partir desde la ciudad santa de Nayaf hacia Kerbala que este rito es una muestra de «la unidad de las naciones de Irán e Irak», sin hacer mención a la guerra entre su país y Estados Unidos.

Una parte fundamental de la organización la realiza el Comité Supremo para las Visitas de Millones de Personas, mientras que las fuerzas de seguridad y otros organismos supervisados por el primer ministro y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Ali al Zaidi, se encargan de garantizar que no se produzcan incidentes durante el evento.

Asimismo, las autoridades han proporcionado millones de litros de agua a los peregrinos, hielo, e incluso han intervenido en la red eléctrica para garantizar el suministro continuo de energía en Kerbala, ya que Irak sufre de constantes cortes pese a ser el segundo mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Una fuente de seguridad del Ministerio de Interior iraquí dijo a EFE bajo condición de anonimato que, hasta ahora, diez personas han muerto y otras siete han resultado heridas en accidentes de tráfico en dos provincias del sur de Irak mientras regresaban de realizar la peregrinación.

Durante la peregrinación del Arbaín, se realizan en Kerbala obras que reproducen la batalla en la que murió el imán Husein -cuyo mausoleo se encuentra en esa ciudad sagrada- y, como muestra de solidaridad por su sacrificio, los peregrinos se golpean y flagelan el pecho y la cara, también para expresar la tristeza por su martirio.

La mayoría de ellos se visten de negro, e incluso algunos se golpean la cabeza con instrumentos puntiagudos hasta sangrar, en un ritual llamado ‘tatbir’. EFE

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