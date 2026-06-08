Mina de oro de Ecuador se abastecerá con energía hidroeléctrica los próximos cinco años

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Quito, 8 jun (EFE).- La minera canadiense Lundin Gold firmó este lunes un contrato de compra de energía renovable con Barka Capital para abastecer con energía hidroeléctrica durante los próximos cinco años a Fruta del Norte, la mina de oro subterránea a gran escala ubicada en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe.

El acuerdo contempla el suministro de electricidad desde la central hidroeléctrica Hidroquest, de 45 megavatios (MW) de capacidad, ubicada en la provincia amazónica de Morona Santiago y que prevé iniciar operaciones comerciales durante el segundo semestre de 2026.

Según informó Lundin Gold en un comunicado, el contrato permitirá cubrir la demanda energética actual de Fruta del Norte, estimada en unos 20 MW, con posibilidad de ampliarla hasta 27 MW en los próximos cinco años, mediante energía de origen 100 % hidroeléctrico.

La entidad canadiense señaló que el acuerdo forma parte de su estrategia para fortalecer la continuidad operativa de la mina y avanzar en su objetivo de alcanzar la «carbono neutralidad» para 2030, al reducir las emisiones asociadas al consumo de electricidad.

La compañía destacó además que el suministro privado de energía contribuirá a liberar capacidad del Sistema Nacional Interconectado, al disminuir la demanda de la operación minera sobre la red pública.

Fruta del Norte es una de las principales minas de oro de Ecuador y concentra más del 70 % de las exportaciones auríferas del país, según detalló Juan José Herrera, director de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold.

«En 2024 y 2025, Lundin Gold fue el mayor pagador de impuestos del país. La continuidad de una operación como la nuestra responde al interés nacional», continuó Herrera.

El pasado mes de mayo, la Cámara de Minería de Ecuador informó de que la actividad minera se posicionó como el tercer rubro de exportación del país andino durante el primer trimestre de 2026, solo por detrás del camarón y el petróleo, al alcanzar los 1.381 millones de dólares en ventas al exterior. EFE

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