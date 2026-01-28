Mineápolis, a la espera de la desescalada anunciada por Trump en su campaña migratoria

afp_tickers

5 minutos

Mineápolis espera este miércoles la «desescalada» que el presidente Donald Trump prometió hacer en su campaña migratoria, mientras Estados Unidos sigue conmocionado por la muerte a manos de agentes federales de otro ciudadano durante una protesta contra las redadas.

La noche del martes, Stephen Miller, alto asesor de Trump, incluso reconoció que los agentes pudieron haber infringido el «protocolo» antes del incidente en el que murió el sábado el enfermero estadounidense Alex Pretti durante un altercado con la patrulla fronteriza (CBP).

El fallecimiento del hombre de 37 años sigue al de otra ciudadana estadounidense, Renee Good, el 7 de enero a manos de la policía migratoria (ICE) en esa misma ciudad de 400.000 habitantes.

Dos agentes federales dispararon sus armas durante el fatal forcejeo con Pretti en una protesta en Mineápolis, según un informe del Departamento de Seguridad Nacional al Congreso publicado el martes por la prensa local.

El texto dice que un agente de la patrulla fronteriza gritó «¡Tiene un arma!» varias veces mientras los agentes intentaban reducir al enfermero.

«Aproximadamente cinco segundos después, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su Glock 19, proporcionada por la CBP, y un agente de Aduanas y Protección Fronteriza también disparó su Glock 47, proporcionada por la CBP, contra Pretti», dice el documento.

No precisa si las balas de ambos agentes alcanzaron al hombre ni especifica cuántos disparos se realizaron. Tampoco menciona si Pretti desenfundó el arma que llevaba, como sugirió la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras el tiroteo, lo que generó duras críticas.

Lo cierto es que la situación sigue siendo altamente inflamable en Mineápolis.

El martes por la noche, la legisladora demócrata de origen somalí Ilhan Omar fue agredida por un hombre que se abalanzó sobre ella para rociarla con un líquido desconocido durante un mitin.

Omar, figura destacada de la izquierda estadounidense y uno de los blancos favoritos de los ataques verbales de Trump, salió ilesa y continuó con su discurso.

«Debemos abolir de una vez por todas» la policía migratoria, insistió, exigiendo la renuncia de la secretaria Noem.

La izquierda estadounidense se opone al amplio despliegue en Mineápolis de agentes federales, que han acudido para detener a un gran número de migrantes indocumentados con el fin de cumplir la promesa de Trump de multiplicar las deportaciones.

– «Asesino en potencia» –

Ante las críticas, Trump pidió el martes «desescalar un poco» la situación en Mineápolis y calificó de «muy triste» la muerte de Pretti, aunque descartó el cese de Kristi Noem.

«Vamos a desescalar un poco», dijo el magnate a Fox News después de enviar a su ‘zar’ para temas migratorios, Tom Homan, a la ciudad, donde se reunió con el alcalde, el demócrata Jacob Frey.

Su influyente y radical asesor Miller también suavizó el discurso oficial en su declaración el martes.

«Estamos examinando las razones por las que el equipo de la (…) CBP podría no haber seguido el protocolo», dijo, después de haber llegado a describir el fin de semana a Pretti como un «asesino en potencia».

La Casa Blanca pareció dar marcha atrás, precisando que el funcionario se refería a «directrices generales» destinadas a los agentes de inmigración que operan en el estado, y no específicamente a la muerte de Pretti.

Videos analizados por la AFP y otros medios contradicen la tesis de algunos miembros del gobierno de que el enfermero, que portaba un arma legalmente, constituía una amenaza para las fuerzas del orden.

– «Punto de partida productivo» –

Ahora es Tom Homan, el emisario de Trump, quien está al mando de la operación migratoria y se ha reunido con responsables locales demócratas.

«Aunque no estemos de acuerdo en todo, estas reuniones constituyen un punto de partida productivo», declaró en X el nuevo encargado, quien sustituyó al jefe de la policía fronteriza, Greg Bovino.

«Bovino es muy bueno, pero es un tipo bastante excéntrico», reconoció el propio Trump en Fox News.

«En algunos casos, eso es algo bueno. Quizás aquí no lo era», afirmó, antes de señalar, sin pruebas, que las manifestaciones en Minesota habían sido infiltradas por «insurgentes a sueldo».

En Minesota, una jueza prometió el lunes una decisión rápida sobre la solicitud del fiscal general del estado de suspender la operación contra los migrantes irregulares.

La justicia también ha bloqueado la expulsión de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y de su padre, de origen ecuatoriano, detenidos la semana pasada. Se ha vuelto viral una foto en la que se ve al niño asustado, con un gorro azul con orejas de conejo.

Asimismo, la Cancillería ecuatoriana emitió una nota de protesta a Estados Unidos tras denunciar un intento de incursión de agentes de inmigración en su sede consular en Mineápolis. El gobierno del presidente Daniel Noboa, aliado de Trump, pidió que «actos de esta naturaleza no se repitan».

bur-jz/dga/lb/cr/arm/avl