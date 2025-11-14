Minera BHP declarada en Londres responsable del desastre de la represa Mariana en Brasil

1 minuto

Londres, 14 nov (EFE).- La minera británica BHP fue declarada este viernes legalmente responsable del colapso de la represa Mariana, en Brasil, en 2015, considerado y que mató a 19 personas, según dictaminó el Tribunal Superior de Londres.

La corte consideró que BHP, la mayor empresa minera del mundo, era «estrictamente responsable de los daños causados ​​al medio ambiente y a terceros por el colapso de la represa». EFE

vg/fjo/ess