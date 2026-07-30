Minera brasileña Vale gana 3.354 millones de dólares hasta junio, un 5 % menos interanual

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São Paulo, 30 jul (EFE).- La brasileña Vale, una de las mayores mineras del mundo, obtuvo un beneficio neto de 3.354 millones de dólares en el primer semestre del año, un 5 % menos con respecto al mismo periodo de 2025, informó este jueves la compañía.

En el segundo trimestre, las ganancias de Vale se redujeron en un 34 %, hasta los 1.414 millones de dólares, en comparación con el período abril-junio del año pasado, de acuerdo con el balance divulgado al mercado financiero.

La compañía atribuyó el resultado trimestral a una «variación negativa de 798 millones de dólares en la valoración a mercado de los derivados» y a «un mayor gasto por impuesto sobre beneficios», relacionada con los efectos del tipo de cambio sobre las pérdidas fiscales de filiales.

Los ingresos por ventas de Vale, uno de los mayores productores y exportadores de hierro del mundo, fueron de 19.756 millones de dólares en el semestre, un 17 % más frente a los primeros seis meses de 2025.

La facturación creció, además, un 19 % en el segundo trimestre pasado con respecto al mismo periodo de 2025 y un 13 % en comparación con el primer trimestre de 2026.

El Ebitda ajustado (resultado bruto de explotación) escaló un 15 % semestral, hasta los 7.506 millones de dólares.

Solo en el segundo trimestre de 2026, el Ebitda ajustado creció un 9 % en la comparación interanual.

La producción de hierro en el primer semestre del año avanzó un 1,8 % frente al mismo período del año anterior, hasta las 153,9 millones de toneladas. Ya en el segundo trimestre aumentó un 0,8 % comparado con el periodo abril-junio de 2025.

«El mineral de hierro alcanzó su mayor producción para un segundo trimestre desde 2018 y el cobre registró su mejor segundo trimestre en nueve años», dijo el CEO de Vale, Gustavo Pimenta, citado en el informe de resultados.

Las inversiones de Vale se mantuvieron estables y llegaron a 2.217 millones de dólares entre enero y junio de este año.

La deuda neta cerró junio pasado en 13.173 millones de dólares, un 8 % más frente al mismo mes de 2025, aunque un 3 % menos con respecto a marzo pasado. EFE

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