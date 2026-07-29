Minera canadiense dice estar satisfecha por auditoría a mina de cobre cerrada en Panamá

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Ciudad de Panamá, 28 jul (EFE).- La minera canadiense First Quantum Mineral dijo este martes estar «alentada» por la publicación de una auditoría a la gran mina de cobre que operó en Panamá hasta finales de 2023, que arrojó un cumplimiento global del 87,7 % de sus compromisos contractuales, y reiteró su disposición de hallar junto al Gobierno panameño una resolución justa sobre el yacimiento.

La mina Cobre Panamá, operada por Minera Panamá, una filial de First Quantum y la única explotación de ese mineral en el país centroamericano, cesó operaciones después de que la Corte Suprema declarara en noviembre de 2023 inconstitucional su contrato de concesión.

El fallo llegó casi una década después de que una organización ambientalista presentara un recurso de inconstitucionalidad contra la explotación y en medio de las mayores protestas sociales en décadas en Panamá, que mezclaron el rechazo a la mina y al gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024).

El actual Ejecutivo de José Raúl Mulino encargó a la multinacional suiza SGS una auditoría integral de la mina que fue entregada el pasado 19 de junio, y ahora una comisión integrada por tres ministros la analiza para recomendar qué hacer con el yacimiento, cuya inversión se sitúa en los 10.000 millones de dólares.

«En Panamá, nos sentimos alentados por los avances logrados durante el trimestre, en particular por la publicación del informe final de auditoría y la conformación del comité ministerial interinstitucional para revisar sus hallazgos», declaró este martes director ejecutivo de First Quantum, Tristan Pascall, según un comunicado de la minera.

Pascall destacó que la auditoría integral «indicó que la mina cumple en general con los requisitos, obteniendo una calificación global del 87,7 %. Se cumplieron 361 de los 370 compromisos, con solo siete áreas en cumplimiento parcial y sin ausencias fundamentales».

«Seguimos dispuestos a colaborar de manera constructiva con el Gobierno de Panamá para lograr una resolución justa y duradera que beneficie al país, a su población y a nuestros grupos de interés», agregó el director ejecutivo de la minera canadiense.

El cierre abrupto del yacimiento, cuya producción representaba cerca del 5 % del producto interno bruto (PIB) de Panamá, provocó la pérdida de más de 40.000 empleos directos e indirectos, así como la activación de arbitrajes internacionales contra el país que sumaron 27.000 millones de dólares y que ahora están suspendidos mientras el Gobierno panameño analiza el futuro de la mina.

Los ministros de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, de Comercio e Industria, Julio Moltó, y de Ambiente, Juan Carlos Navarro, dijeron el pasado 13 de julio en una conferencia de prensa que esperan entregar su recomendación sobre el futuro de la mina Cobre Panamá al presidente Mulino antes de que finalice este año.

El ministro de Ambiente señaló entonces que la auditoría integral arrojó que la operación de la mina por parte de la filial de First Quantum «presenta un cumplimiento general del 87,64 % de los 370 compromisos ambientales auditables adquiridos por la empresa».

«Esto significa que la mayoría de los objetivos ambientales se cumplieron, sin embargo el documento también identifica hallazgos: nueve fallas operativas, incluyendo deficiencias serias», entre ellas «en reforestación que alcanzó apenas el 45,7 % de lo comprometido», agregó Navarro.

«Hay una verdad sumamente compleja: cerrar la mina a lo loco, abruptamente, no eliminó los riesgos ambientales reales en el terreno, al contrario los dejó sin recursos para su mitigación», agregó el titular de Ambiente. EFE

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