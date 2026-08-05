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Minera canadiense Kobrea se alía con la australiana BHP para explorar cobre en Argentina

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Buenos Aires, 5 ago (EFE).- La minera canadiense Kobrea anunció este miércoles una alianza con la australiana BHP para avanzar conjuntamente en la exploración de proyectos de cobre en la provincia de Mendoza, en el oeste de Argentina.

«Esta alianza con BHP Metals Exploration representa un hito transformador para Kobrea», afirmó James Hedalen, director ejecutivo de Kobrea, en un comunicado difundido por la minera canadiense.

Kobrea posee siete proyectos de exploración de cobre dentro del Distrito Minero Occidental (MDMO) de Mendoza, cerca de la localidad de Malargüe, dentro de la denominada Franja de Pórfidos del Neógeno, en la frontera entre Argentina y Chile.

La alianza anunciada este miércoles prevé que BHP hará un pago inicial de 3 millones de dólares destinado al avance de las actividades de exploración.

La compañía australiana hará luego un aporte mínimo de 5 millones de dólares para financiar un programa exploratorio de dos años.

Durante esa fase, BHP podrá designar hasta cuatro proyectos distintos con vistas a adquirir una participación del 75 % en esos activos.

«Asociarnos con una de las principales empresas mineras del mundo aporta la experiencia técnica, las mejores prácticas globales y la solidez financiera necesarias para evaluar sistemáticamente y hacer avanzar estos proyectos de manera responsable», afirmó Hedalen. EFE

nk/pd/seo

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