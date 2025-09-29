Mineros cooperativistas marchan en demanda de diésel y material explosivo en Bolivia

3 minutos

La Paz, 29 sep (EFE).- Decenas de mineros cooperativistas, entre dirigentes y representantes de las empresas, protestaron este lunes en La Paz para exigir al Gobierno de Bolivia que dé soluciones inmediatas a la falta de diésel y material explosivo que forman parte de su trabajo diario.

«Como sector productivo generamos empleos directos e indirectos, el Gobierno no nos ha dado la atención correspondiente, estamos sufriendo el desabastecimiento de diésel, de material explosivo, lamentablemente había compromisos de por medio que no han cumplido», dijo Ramón Hidalgo, presidente del Consejo de Administración de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol).

En su discurso frente a los afiliados, Hidalgo aseguró que el sector cooperativo no exige «ni un peso» al Gobierno de Luis Arce, al contrario, genera «divisas y empleo».

«Día que trabajamos, día que tenemos qué comer, necesitamos un justo reconocimiento, el Gobierno tiene que atender a este sector tan grande y por eso estamos en una situación de emergencia», agregó Hidalgo.

Por su parte, el presidente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecoman), Efraín Silva, sostuvo que las cooperativas «han sido marginadas» y «no fueron tomadas en cuenta».

«Ya no podemos soportar estos atropellos de las autoridades, es la primera marcha después de tiempo, pero si el Gobierno no nos escucha esto se va a masificar y vamos a convocar a más cantidad de cooperativas y todos los asociados», advirtió Silva.

Las delegaciones de mineros cooperativistas llegaron a La Paz de diferentes regiones del país andino, e iniciaron su marcha desde el límite con la ciudad vecina de El Alto hasta el centro de la ciudad que es la sede del Gobierno.

Los mineros activaron petardos y algunos bloques de dinamita, en su descenso de La Paz y también cuando transitaron las principales calles de la ciudad, que colapsaron con la presencia de las delegaciones y el transporte público y privado que buscaba salidas alternas.

Después de la marcha, los manifestantes realizaron un mitín en pleno centro de la ciudad para ratificar sus demandas y además añadir otras como seguridad jurídica y la reivindicación de los derechos laborales y sociales de todos los asociados.

A mediados de este mes, una multitudinaria marcha de mineros asalariados exigió al Gobierno que frene las tomas ilegales de yacimientos en algunas regiones, por parte de cooperativas, y detenga el trabajo de empresas sin autorización que causan daño ambiental.

El país andino afronta desde principios de 2023 una escasez de dólares y el desabastecimiento de combustible, diésel y gasolina, situación que afecta a todos los sectores productivos del país.

En Bolivia el trabajo minero se divide entre el sector administrado por el Estado, el empresarial privado y el cooperativista, compuesto por asociaciones autónomas de afiliados sin una dependencia patronal dedicados a la explotación de minerales. EFE

drl/eb/gad

(foto) (video)