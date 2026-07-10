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Ministerio de Defensa de Colombia respetará la transición al Gobierno de De la Espriella

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2 minutos

Bogotá, 9 jul (EFE).- El ministro de Defensa saliente de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, aseguró este jueves que la Fuerza Pública respetará el relevo presidencial del próximo 7 de agosto y reiteró que cumplirá las órdenes del presidente colombiano, Gustavo Petro, hasta el final de su mandato y las del presidente electo, Abelardo de la Espriella, una vez asuma el cargo.

«Las autoridades electorales dijeron quién es el presidente de Colombia a partir del 7 de agosto de 2026 y es el doctor Abelardo de la Espriella. Y también es claro quién es el presidente actual hasta el 6 de agosto y es el presidente Gustavo Petro», afirmó Sánchez durante la rendición de cuentas de su cartera.

El ministro subrayó que la misión del sector Defensa durante la transición es actuar con apego a la Constitución y la ley, y aseguró que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional garantizarán el respeto a la decisión adoptada por los colombianos en las urnas.

«La Fuerza Pública es garante de la democracia, garante de lo que hayan decidido los colombianos en las urnas y respetuosa de todas las decisiones que se tomen en términos legales», manifestó.

Sánchez añadió que la institución cumplirá las instrucciones del presidente Petro hasta el término de su mandato y, posteriormente, las del nuevo jefe de Estado «acorde a las facultades legales».

Asimismo, restó importancia a las versiones que han circulado en redes sociales sobre el comportamiento de la Fuerza Pública durante la transición y las calificó de «ruido», al insistir en que el sector Defensa constituye una «columna vertebral que permite la transición de un Gobierno al otro con total respeto a la democracia».

Las declaraciones del ministro se producen tres días después de que el presidente electo suspendiera el proceso de transición con el Gobierno saliente al acusar a Petro de promover un supuesto «golpe de Estado» tras sus declaraciones en las que aseguró que no reconoce la legitimidad del futuro Gobierno.

Ese día, De la Espriella pidió a las Fuerzas Armadas «cumplir con su juramento de proteger la Constitución y la democracia» y no obedecer órdenes que, a su juicio, fueran contrarias al orden constitucional. EFE

pc/joc/seo

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