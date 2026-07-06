Ministerio de Ecuador activa campaña nacional de prevención de incendios forestales

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Quito, 6 jul (EFE).- El Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador activó este lunes la campaña nacional de prevención de incendios forestales, con el objetivo de reducir la incidencia de estos siniestros durante la temporada de mayor riesgo, que se extiende entre julio y septiembre.

La iniciativa «busca promover el uso responsable del fuego, reducir prácticas de riesgo y fomentar el reporte oportuno de emergencias al sistema ECU 911».

La campaña se desarrolla en un contexto marcado por la presencia del fenómeno de El Niño, que no provoca incendios forestales de manera directa, pero sí genera condiciones que aumentan la vulnerabilidad del territorio, como temperaturas elevadas, menor humedad, vegetación seca, viento y mayor disponibilidad de material vegetal combustible.

La viceministra del Ambiente y Marino Costero, Alicia Jaramillo, señaló que la prevención «continúa siendo la herramienta más efectiva» para proteger el patrimonio natural del país.

«Nuestro objetivo es reducir las cifras de incendios forestales registrados en 2025 a través de la educación, la sensibilización y el trabajo conjunto con las instituciones y la ciudadanía», afirmó.

En 2025, Ecuador registró 2.157 incendios forestales en 22 provincias, que afectaron a 17.074 hectáreas. La provincia andina de Imbabura fue la región con la mayor superficie quemada, con 4.506 hectáreas, equivalentes al 26,39 % del total nacional.

El Ministerio indicó que, frente a ese escenario, fortaleció su trabajo preventivo y alcanzó a más de 20.599 personas mediante procesos de educación ambiental, fortalecimiento de capacidades, elaboración de herramientas para la gestión territorial y promoción de alternativas al uso del fuego.

Entre julio y septiembre, la campaña incluirá jornadas de sensibilización comunitaria, capacitaciones, acciones educativas, difusión en medios y redes sociales, así como actividades de articulación con gobiernos locales, organizaciones sociales y actores comunitarios.

El Ministerio recordó que más del 90 % de los incendios forestales tienen origen humano y pueden prevenirse con acciones como evitar quemas antitécnicas, no arrojar colillas ni materiales inflamables en áreas naturales.

También advirtió de que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona con penas de uno a tres años de prisión a quien provoque directa o indirectamente incendios forestales y, en caso de que un incendio cause la muerte de una persona, la sanción aumenta de trece a dieciséis años de cárcel. EFE

af/cpy