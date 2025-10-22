Ministerio de Exteriores palestino: Israel debe dejar operar a UNRWA tras fallo de la CIJ

Jerusalén, 22 oct (EFE).- El Ministerio de Exteriores palestino subrayó este miércoles, tras la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de Israel como potencia ocupante, que debe dejar operar a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) y al resto de agencias humanitarias.

«Israel debe levantar de inmediato la prohibición ilegal impuesta a la UNRWA y permitir que todas las demás organizaciones internacionales invitadas por Palestina operen con libertad y seguridad en Gaza y el resto del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental», dijo el Ministerio en un comunicado. EFE

