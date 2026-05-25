Ministerio de Exteriores ucraniano responde con ironía a bombardeos anunciados por Moscú

2 minutos

Berlín, 25 may (EFE).- El Ministerio de Exteriores ucraniano respondió este lunes con ironía a la «nueva carta» de Moscú, que anunció una campaña de bombardeos contra los centros de mando y las empresas de la industria militar en Kiev en respuesta al reciente «ataque sangriento» contra una residencia estudiantil en la región ocupada de Lugansk.

El portavoz de Exteriores, Gueorgui Tiji, recalcó en X que desde el inicio de la guerra hace más de cuatro años, Rusia ha estado atacando Kiev semanalmente con misiles balísticos y de crucero y con enjambres de drones, matando a civiles y causando destrucción.

«Hoy, (Moscú) juega una carta completamente nueva al amenazar con… atacar Kiev. ¿Qué significa esto?», se interrogó, ofreciendo cuatro posibles respuestas como si de una pregunta tipo test se tratara: «alcoholismo; desesperación; falta de creatividad; todas las anteriores».

Rusia conminó este lunes a los ciudadanos extranjeros y al personal diplomático a que abandonen «cuanto antes» la capital ucraniana ante la inminente campaña de bombardeos.

«Dada la situación, las Fuerzas Armadas de Rusia proceden al consecuente lanzamiento de ataques sistemáticos contra las empresas de la industria militar ucraniana en Kiev», lo que incluye aquellos lugares donde se proyectan y fabrican los drones, y se prepara su lanzamiento, señaló el Ministerio de Exteriores ruso.

Moscú denunció «la naturaleza nazi y terrorista» del gobierno ucraniano, que lanza «intencionadamente» ataques contra civiles «sin detenerse ante el asesinato a sangre fría de niños».

«Todo esto ha agotado nuestra paciencia», subrayó el comunicado, que recomendó a los habitantes de Kiev «que no se acerquen a las infraestructuras militares y administrativas» de la ciudad.

El ejército ruso lanzó en la madrugada del domingo un ataque masivo contra territorio ucraniano, que incluyó misiles balísticos, de crucero y también hipersónicos, como Oréshnik, además de un millar de drones, y que provocó al menos cuatro muertos, dos de ellos en Kiev, y un centenar de heridos. EFE

cph-mos/sbb