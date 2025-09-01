The Swiss voice in the world since 1935

Ministerio de Salud brinda atención médica a 174 personas en el Rally de Paraguay

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Asunción, 31 ago (EFE).- El Ministerio de Salud y Bienestar Social de Paraguay reportó este domingo que atendió a unas 174 personas en los puestos de asistencia que estableció durante el desarrollo de la décima ronda del Campeonato Mundial de Rallies (WRC) que se desarrolló en el departamento de Itapúa (sur).

En total, 400 profesionales de la salud y personal de apoyo prestaron sus servicios entre el miércoles y este domingo, informó el ministerio en la red social X.

Las principales causas de atención médica, en los 49 puestos instalados, fueron por dolor precordial, descomposiciones digestivas, metabólicas y cardiovasculares, hipertensión arterial y politraumatismo por accidente.

El Mundial de Rallies se celebró por primera vez en Paraguay desde el jueves hasta este domingo, con la participación de 48 pilotos, entre ellos 26 extranjeros.

Luego de superar 19 pruebas especiales, el piloto francés Sébastien Ogier (Toyota) se adjudicó el Rally de Paraguay. EFE

nva/hbr

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR