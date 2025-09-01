Ministerio de Salud brinda atención médica a 174 personas en el Rally de Paraguay
Asunción, 31 ago (EFE).- El Ministerio de Salud y Bienestar Social de Paraguay reportó este domingo que atendió a unas 174 personas en los puestos de asistencia que estableció durante el desarrollo de la décima ronda del Campeonato Mundial de Rallies (WRC) que se desarrolló en el departamento de Itapúa (sur).
En total, 400 profesionales de la salud y personal de apoyo prestaron sus servicios entre el miércoles y este domingo, informó el ministerio en la red social X.
Las principales causas de atención médica, en los 49 puestos instalados, fueron por dolor precordial, descomposiciones digestivas, metabólicas y cardiovasculares, hipertensión arterial y politraumatismo por accidente.
El Mundial de Rallies se celebró por primera vez en Paraguay desde el jueves hasta este domingo, con la participación de 48 pilotos, entre ellos 26 extranjeros.
Luego de superar 19 pruebas especiales, el piloto francés Sébastien Ogier (Toyota) se adjudicó el Rally de Paraguay. EFE
