Ministerio Público suizo condena a banco privado en relación con corrupción de Petrobras
Ginebra, 22 ago (EFE).- El Ministerio Público de Suiza informó este viernes que ha condenado al banco privado suizo Safra Sarasin al pago de un multa de 3,5 millones de francos suizos (unos 4,3 millones de dólares) por no haber tomado todas las medidas a su alcance para impedir que se cometieran y se intentaran cometer actos de blanqueo de dinero en relación con el escándalo de corrupción en la brasileña Petrobras.
Los hechos que se reprochan a la entidad remontan al periodo entre noviembre de 2011 y mayo de 2014, por un monto total de 71 millones de dólares.
El Ministerio Público indicó que en vista de que el Banco Safra Sarasin pagó de 16 millones de francos (19,7 millones de dólares) para llegar un acuerdo con Petrobras, la parte querellante, ha decidido no hacer una reclamación compensatoria.
La mayoría de los fondos objeto de las transferencias ejecutadas en el seno del banco y relacionada con este caso pudieron ser bloqueados por las autoridades penales suizas y ser repatriados a Brasil. EFE
