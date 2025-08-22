The Swiss voice in the world since 1935

Ministerio Público suizo condena a banco privado en relación con corrupción de Petrobras

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ginebra, 22 ago (EFE).- El Ministerio Público de Suiza informó este viernes que ha condenado al banco privado suizo Safra Sarasin al pago de un multa de 3,5 millones de francos suizos (unos 4,3 millones de dólares) por no haber tomado todas las medidas a su alcance para impedir que se cometieran y se intentaran cometer actos de blanqueo de dinero en relación con el escándalo de corrupción en la brasileña Petrobras.

Los hechos que se reprochan a la entidad remontan al periodo entre noviembre de 2011 y mayo de 2014, por un monto total de 71 millones de dólares.

El Ministerio Público indicó que en vista de que el Banco Safra Sarasin pagó de 16 millones de francos (19,7 millones de dólares) para llegar un acuerdo con Petrobras, la parte querellante, ha decidido no hacer una reclamación compensatoria.

La mayoría de los fondos objeto de las transferencias ejecutadas en el seno del banco y relacionada con este caso pudieron ser bloqueados por las autoridades penales suizas y ser repatriados a Brasil. EFE

is/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR