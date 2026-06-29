Ministra alemana viaja a Kazajistán para aumentar resiliencia en materas primas y energía

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Berlín, 29 jun (EFE).- La ministra alemana de Economía y Energía, Katherina Reiche, viajará este lunes a Kazajistán, donde mantendrá reuniones con el presidente del país centroasiático, Kasim-Yomart Tokáyev, y otras autoridades a fin de estrechar las relaciones económicas y aumentar la seguridad en el abastecimiento de materias primas y la energía.

Reiche, que es la primera ministra alemana de Economía que visita Kazajistán en 19 años, estará en Kazajistán hasta el martes y su objetivo principal es «profundizar las relaciones económicas», informó su departamento en un comunicado.

En Alemania consideran que Kazajistán puede contribuir, como socio estratégico, especialmente en los sectores de la energía y las materias primas, a reforzar la resiliencia económica y la seguridad del abastecimiento del país centroeuropeo.

«La seguridad del abastecimiento requiere diversificación y proyectos concretos, no declaraciones de intención. En 2025, Kazajistán fue nuestro cuarto mayor proveedor de petróleo, con 10,4 millones de toneladas», explicó Reiche antes de partir a Astaná.

La ministra señaló que por un lado la industria alemana necesita para el futuro materias primas que se extraen en Kazajistán y el país centroasiático necesita por otro lado capital alemán y tecnología alemana para generar más valor añadido dentro de su propio país.

Durante su estancia en Astaná, Reiche mantendrá conversaciones con Tokáyev y el primer ministro kazajo, Olzhas Bektenov, además de con los ministros de Energía e Industria.

Berlín recuerda que Kazajistán dispone de importantes reservas de numerosos recursos minerales y tierras raras, y desempeña un papel cada vez más relevante en la diversificación de las fuentes de suministro.

«Un abastecimiento seguro de materias primas para baterías, semiconductores y las necesidades derivadas de la transición energética permite a las empresas producir de forma fiable y mantener su competitividad internacional», indicó el ministerio de Reiche.

Kazajistán es el socio económico más importante de Alemania en Asia Central, en el que operan alrededor de 450 empresas alemanas.

Kazajistán posee 21 de las 34 materias primas que la Unión Europea (UE) considera estratégicas. EFE

cae/jgb