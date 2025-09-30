The Swiss voice in the world since 1935
Ministra belga: boicotear Eurovisión si va Israel sería «coherente» con exclusión de Rusia

Bruselas, 30 sep (EFE).- La ministra de Cultura de Bélgica, Elisabeth Degryse, dijo este martes que boicotear la próxima edición del festival de Eurovisión por parte de la radiotelevisión pública belga RTBF sería un «gesto fuerte y coherente» con la exclusión de Rusia del certamen tras la invasión de Ucrania.

«Permaneceré, por supuesto, muy atenta a la decisión del consejo de administración de la RTBF si este llegara a tomar una decisión similar a la de sus homólogos españoles y neerlandeses. Se trataría de un gesto fuerte y coherente con las decisiones que se adoptaron contra Rusia», dijo la ministra, del partido de centro humanista Les Engagés.

Degryse se pronunció así en la respuesta parlamentaria a una diputada socialista, quien le preguntó sobre la decisión de España y Países Bajos de no participar en Eurovisión si se invita a Israel mientras continúa la masacre de Gaza.

La titular de Cultura precisó, no obstante, que no le corresponde al Gobierno tomar esa decisión en nombre de la radiotelevisión públilca.

«El Gobierno no tiene que dar ningún impulso ni mandato (a RTBF) en vista de la reunión de la UER (Unión Europea de Radiodifusión)», declaró Degryse en una respuesta leída por un compañero de filas al encontrarse la ministra de viaje en el extranjero. EFE

