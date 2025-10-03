The Swiss voice in the world since 1935
Ministra británica pide suspender protestas propalestinas tras el atentado en una sinagoga

Londres, 3 oct (EFE).- La ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, instó este viernes a los organizadores de marchas propalestinas, que tienen una nueva prevista este sábado, a cancelarlas durante unos días tras el atentado contra una sinagoga en Mánchester (noroeste de Inglaterra), que dejó dos muertos y al menos tres heridos.

«Estoy muy decepcionada de que algunos organizadores no hayan atendido a ese llamamiento, pero sigo pidiendo que se muestre amor y solidaridad hacia las familias de los asesinados y hacia nuestra comunidad judía», declaró a la cadena GB News.

La suspensión temporal permitiría a la comunidad judía «comenzar a procesar lo ocurrido y hacer su duelo», añadió.

La Policía de Londres arrestó el jueves a 40 personas durante una protesta convocada por el grupo Movimiento Global para Gaza, en apoyo a la flotilla con ayuda humanitaria que fue interceptada esta semana por la marina israelí.

Mahmood también reveló este viernes que el autor del ataque del jueves contra la sinagoga, identificado como el británicosirio Jihad Al-Shamie, de 35 años, no estaba fichado por la Policía ni por los servicios de seguridad.

Dos personas murieron y al menos tres resultaron heridas durante el atentado perpetrado en Yom Kippur, la celebración más sagrada del calendario judío, cuando el agresor arrolló a varios transeúntes y acuchilló a un hombre a las puertas del templo, antes de morir por los disparos de las fuerzas de seguridad.

Sus víctimas mortales fueron identificadas este viernes como Adrian Daulby, de 53 años, y Melvin Cravitz, de 66, ambos fieles de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, según informó la Policía local.

La investigación del atentado, liderada por la unidad nacional antiterrorista junto con la Policía del Gran Manchester, trata de esclarecer si Al-Shamie actuó solo o con ayuda.

Tres personas -dos hombres de unos 30 años y una mujer de unos 60- fueron detenidas el jueves bajo sospecha de comisión, preparación o instigación de actos terroristas en relación al caso. EFE

