Ministra chilena dice que escuchar latido fetal antes de abortar no tiene base científica

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Santiago de Chile, 3 ago (EFE).- La ministra de Salud chilena, May Chomali, aseguró este lunes que «científicamente no hay sentido» para que las mujeres escuchen latidos fetales antes de abortar, bajo las tres causales permitidas en el país, como propone un polémico proyecto de ley impulsado por parlamentarios de ultraderecha.

«No entiendo cuál es el sentido. Científicamente no hay sentido que la mujer vaya a cambiar de decisión», aseguró la ministra Chomali en entrevista con el medio local Tele13 Radio.

La secretaria de Estado añadió que «no existe, y hemos buscando, evidencia científica de que un acto como ese pueda reducir la probabilidad de que la mujer quiera hacerse un aborto».

La iniciativa legal denominada «Escucha su corazón» busca modificar el Código Sanitario para que, cuando una mujer solicite abortar, sea informada sobre si existe actividad cardíaca detectable en el feto y se le «ofrezca» escuchar el latido, y si la mujer rechaza el ofrecimiento el médico deberá negarse a practicar el procedimiento.

En Chile, el aborto es legal desde 2017 bajo tres causales: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.

«Se ha hablado de revictimización, en lo cual uno podría estar de acuerdo», respondió ante la consulta sobre si el proceso descrito en el proyecto podría ser «fuerte» para las mujeres.

La propuesta legislativa fue presentada en junio pasado por un grupo de parlamentarios del ultraderechista Partido Nacional Libertario (PNL) y del Partido Republicano (PR), fundado por el presidente chileno, José Antonio Kast.

La ministra agregó que, desde la perspectiva médica, el proyecto tampoco aporta elementos nuevos: «las ecografías se tienen que realizar igual. Para decir que hay inviabilidad fetal por ejemplo, tiene que haber una ecografía, y cuando está en riesgo la vida de la madre, también».

El proyecto ha generado cuestionamientos y cientos de mujeres se manifestaron en Santiago y casi 30 ciudades de Chile, el pasado viernes, en su rechazo bajo lemas como «Escucha mi corazón», «Escucha mi decisión».

Desde partidos conservadores como la Unión Demócrata Independiente (UDI), que forma parte del oficialismo, consideraron que el proyecto de ley resulta «difícil de fiscalizar» y ofrecerán una alternativa al Ejecutivo para que sea presentado desde La Moneda.

Kast, reconocido por su posición contraria al aborto, prometió en su campaña presidencial no dar una «batalla cultural» y centrarse en las principales preocupaciones de los chilenos: la delincuencia y la economía.

El diputado del PNL Cristóbal Urruticoechea, por su parte, aseguró que «hay experiencia, hay datos, hay porcentajes en todos los estados de Estados Unidos donde esta ley se aplica y también en Hungría. No sé por qué no la han podido encontrar. Luego, ¿de qué lado estamos? ¿Estamos del lado de salvar una vida?». EFE

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