Ministra colombiana Yannai Kadamani: El país necesita permanencia en políticas culturales

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Bogotá, 23 jul (EFE).- La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, Yannai Kadamani, defendió la necesidad de garantizar la continuidad de las políticas culturales más allá de los cambios de gobierno y advirtió que el país necesita «permanencia» en sus estrategias de desarrollo para evitar que los avances alcanzados se modifiquen cada cuatro años.

A dos semanas de que termine el mandato del presidente Gustavo Petro, Kadamani aseguró en una entrevista con EFE que no le inquietan las alternancias democráticas sino la falta de continuidad de políticas públicas.

«A mí no me preocupan los cambios democráticos en los liderazgos de las instituciones, pero sí me preocupa que no seamos capaces de construir una política progresiva, que cada cuatro años se estén cambiando conceptos objetivos de desarrollo», indicó.

La ministra sostuvo que esa continuidad debe mantenerse incluso cuando cambien las visiones ideológicas de los gobiernos y señaló que, al menos, deberían respetarse los consensos alcanzados con los sectores culturales.

«Ahora habrá que ver si los nuevos liderazgos serán responsables con esa democracia (…) y se pueden continuar unas políticas necesarias para el desarrollo del país», añadió.

Kadamani aseguró que todavía no ha podido reunirse con la exsenadora de derecha Paola Holguín, designada como su sucesora por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, aunque manifestó su interés en establecer un diálogo para facilitar la transición.

«Creemos que los gobiernos o las transiciones entre gobiernos no se pueden hacer a través de empalmes digitales y de la inteligencia artificial, menos en un sector tan humano como el artístico y cultural», afirmó.

Balance de la cartera

Kadamani hizo un balance de su gestión y reivindicó la ampliación del acceso a la formación artística como uno de los principales logros del Gobierno.

En ese sentido, destacó el programa Artes para la Paz que, según explicó, contó con una inversión de 4,7 billones de pesos (unos 1.455 millones de dólares) durante el cuatrienio y alcanzó 825 municipios, equivalentes al 83 % del territorio nacional.

La ministra aseguró que el programa pasó de atender a unos 95.000 niños y jóvenes en el periodo anterior a ofrecer casi 1,4 millones de cupos mediante procesos permanentes de formación artística impartidos por formadores locales.

Asimismo, defendió la descentralización de la inversión cultural, al señalar que el 82 % de los recursos del Ministerio durante el cuatrienio se destinaron a territorios distintos de las cinco ciudades principales del país.

Para Kadamani, el fortalecimiento del sector cultural requiere combinar la inversión pública con la privada, pero sobre todo, garantizar estabilidad institucional: «Este sector es profundamente frágil y lo que necesita es una política progresiva y permanente en herramientas o mecanismos de inversión».

El galeón San José

El galeón español San José, hundido frente a Cartagena de Indias en 1708 y considerado uno de los hallazgos arqueológicos subacuáticos más importantes del mundo, fue otro de los proyectos que Kadamani destacó al hacer balance de su gestión.

La ministra aseguró que el Gobierno deja como legado el primer Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del patrimonio arqueológico subacuático de la región, un instrumento diseñado para regular la investigación y conservación de este tipo de bienes.

«Estamos siendo pioneros en una gestión de documentación patrimonial que puede proteger patrimonios arqueológicos subacuáticos y que tiene unos parámetros y unas normas que seguir para poder atender este tipo de situaciones», afirmó Kadamani, quien defendió que ese marco permitirá fortalecer la protección del patrimonio cultural sumergido en Colombia. EFE

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(foto)(video)

La Agencia EFE contó con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para la elaboración de este contenido.