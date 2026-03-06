Ministra de Comercio dice que Colombia mantiene la «disposición al diálogo» con Ecuador

2 minutos

Bogotá, 6 mar (EFE).- La ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Morales, afirmó este viernes que el Gobierno mantiene una «disposición permanente al diálogo» con Ecuador para superar la tensión comercial entre ambos países causada por la guerra arancelaria.

Durante un encuentro con empresarios exportadores de productos colombianos a Ecuador, la ministra analizó distintas alternativas para apoyar a las empresas nacionales que exportan al país vecino mientras persiste la coyuntura bilateral.

«Colombia ha actuado con disposición permanente al diálogo y las medidas que hemos adoptado responden a un principio de reciprocidad orientado a evitar desventajas para nuestro aparato productivo», señaló Morales, citada en un comunicado de su cartera.

La ministra explicó que el Gobierno explora mecanismos que permitan encauzar la situación a través de canales diplomáticos y comerciales, entre ellos la posibilidad de contar con un mediador internacional que facilite la interlocución con el Ejecutivo ecuatoriano y ayude a abrir espacios de negociación.

La tensión comercial se intensificó después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevara al 50 % la denominada «tasa de seguridad» aplicada a las importaciones colombianas, medida que entró en vigor el pasado fin de semana y que amplía el gravamen inicial del 30 % impuesto en enero.

Ecuador justificó la decisión al argumentar que Colombia no ha tomado suficientes acciones para combatir el narcotráfico y la criminalidad en la frontera de 586 kilómetros que comparten ambos países.

En respuesta, el Gobierno del presidente Gustavo Petro impuso aranceles a decenas de productos ecuatorianos y adoptó otras restricciones comerciales, lo que ha derivado en una escalada de medidas entre ambos países.

Morales subrayó que, pese a las tensiones, la relación comercial entre Colombia y Ecuador refleja un alto nivel de integración económica, por lo que insistió en que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y los mecanismos institucionales previstos en el comercio regional. EFE

