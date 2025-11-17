Ministra de Defensa defiende el compromiso de España con la OTAN ante embajador de EE.UU.

Madrid, 17 nov (EFE).- La ministra de Defensa española, Margarita Robles, defendió este lunes ante el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matt Whitaker, el compromiso con la Alianza Atlántica y le trasladó que España es «un socio fiable, serio y responsable».

Más allá de lo ocurrido en la última cumbre de la OTAN, se trata de un encuentro habitual de la ministra que recibió al embajador estadounidense en el marco de reuniones con personal diplomático, apuntó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

En el encuentro con Whitaker, Robles puso como ejemplo la participación de España en la operación ‘Centinela Oriental’, que se desplegó para reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza, tras las incursiones de drones rusos en el espacio aéreo, y en otras misiones con más de 3.000 militares desplegados.

Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, han tenido discrepancias con España respecto al gasto en defensa, por la negativa del Gobierno español a invertir el 5 % del Producto Interior Bruto (PIB) en esta partida.

El pasado verano, tras la cumbre de la alianza en La Haya, España alcanzó un acuerdo con la organización para dedicar un máximo del 2,1 % de su PIB al presupuesto militar y tener flexibilidad a la hora de cumplir con el compromiso del 5 %, impulsado por Trump.

España argumenta que puede cumplir los objetivos de capacidades asumidos por la Alianza invirtiendo solo el 2,1% del PIB -por debajo del 3,5 % que se consideró como el baremo mínimo en la cita de La Haya- y la OTAN aceptó la fórmula, aunque insistiendo en que revisará esos compromisos periódicamente. EFE

