Ministra de Ecuador niega que haya epidemia de tuberculosis en cárcel de máxima seguridad

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Guayaquil (Ecuador), 26 may (EFE).- La ministra de Gobierno de Ecuador, Nataly Morillo, aseguró este martes que «no existe ninguna epidemia» de tuberculosis en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad del país, después de que familiares de presos denunciaran que el fin de semana hubo un traslado de personas supuestamente enfermas hacia otro centro penitenciario.

«No existe ninguna epidemia, ningún brote. Todas las personas privadas de la libertad que se encuentran dentro de esta cárcel se encuentran con los derechos que manda la Constitución y la ley», dijo Morillo en una entrevista con el medio digital Visionarias.

El comité de familiares de presos denunció que más de 30 reclusos de la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena (sur), habían sido movidos a un centro penitenciario de Guayaquil, la ciudad más grande del país, en «graves condiciones físicas» y que supuestamente padecían tuberculosis.

Sin embargo, el servicio nacional de prisiones no confirmó este movimiento carcelario, pese al insistente pedido de los periodistas.

Morillo dijo este martes que el traslado se había realizado para «precautelar la integridad y la salud del resto» de los presos, aunque ella señaló que solo se ha registrado «un caso».

Las alertas sobre la existencia de tuberculosis en la Cárcel del Encuentro se encendieron después de que en el último mes se conoció que al menos dos reclusos fallecieron, presuntamente por enfermedades como esta.

Ante esta situación, los familiares de los presos intentaron realizar una protesta en los exteriores de esta cárcel el pasado jueves, pero las Fuerzas Armadas lo impidieron.

En esta prisión, construida por iniciativa del presidente Daniel Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, también están recluidos el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas; el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, otros expolíticos y varios líderes criminales.

La defensa de Alvarez, que cumple prisión preventiva por un caso relacionado a la supuesta comercialización ilegal de hidrocarburos, pidió este martes al servicio nacional de prisiones que «autorice de inmediato» el ingreso a la cárcel de especialistas para realizarle exámenes médicos y valoraciones independientes para «salvaguardar» su vida y su salud.

En 2025, más de 500 personas fallecieron en la Penitenciaría del Litoral, la prisión más grande y peligrosa de Ecuador, por causas no esclarecidas, vinculadas presuntamente a tuberculosis y desnutrición, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgar a inicios de este año medidas cautelares a los presos y a ordenar al Gobierno que adopte las «medidas que sean necesarias y efectivas» para evitar más muertes. EFE

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