Ministra de Energía lusa saluda que Portugal no influyera en origen del apagón ibérico

Lisboa, 3 oct (EFE).- La ministra de Ambiente y Energía lusa, Maria de Graça Carvalho, destacó este viernes que no hubo «ningún problema» proveniente de Portugal en el origen del apagón ibérico del pasado 28 de abril y afirmó que su país reaccionó de forma adecuada.

La ministra realizó estas declaraciones a medios portugueses al ser preguntada por el informe técnico publicado hoy por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E), que revela que el apagón eléctrico total fue un evento único en el mundo y se debió a una «cascada de sobrevoltaje» iniciada en el sur de España.

«Está allí comprobado, con datos, que no fue ningún problema del lado portugués», expuso la ministra, quien recalcó que «no hay dudas de que es un apagón en España que afectó a Portugal».

«No fue un apagón que hubiera tenido origen de ninguna forma en Portugal y resistimos bien, resistimos lo máximo que podíamos», insistió.

Graça Carvalho consideró que el control de tensión portugués «fue bien», considerando que el comportamiento registrado era el esperable ante las condiciones registradas ese día, y que algunas de las debilidades señaladas en el informe europeo no se aplican a Portugal, como el análisis y control de tensión.

Según el estudio de Entso-E, en el incidente que apagó la península a las 12.33 horas del 28 de abril influyeron varios factores, como la desconexión de varias instalaciones renovables, un aumento brusco de la tensión, oscilaciones locales previas, cortes de las interconexiones con Marruecos y Francia, así como limitaciones de mecanismos de defensa automática.

En el primer trimestre de 2026, Entso-E publicará un análisis detallado de las causas y recomendaciones para evitar futuros incidentes similares.EFE

